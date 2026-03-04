Nevjerovatan snimak! Ovako je američka podmornica pogodila iranski ratni brod

Autor:ATV
Ministarstvo rata SAD objavilo je snimak trenutka kada je američka podmornica torpedom pogodila iransku fregatu nedaleko od obale Šri Lanke.
Na snimku se vidi kako je brod od siline eksplozije bukvalno zadnjim dijelom poletio u vazduh!
Američka podmornica potopila je iranski ratni brod "Solejmani" u Indijskom okeanu, izjavio je američki ministar rata Piter Hegset.
"Američka podmornica je juče u Indijskom okeanu američka podmornica potopila iranski ratni brod koji je mislio da je bezbjedan u međunarodnim vodama", rekao je Hegset na konferenciji za novinare o tekućim operacijama protiv Irana.
On je naglasio da je američka vojna kampanja sedam puta snažnija od operacija Izraela tokom dvanaestodnevnog rata prošle godine.
Hegset je naveo da je uočeno da Iran lansira manji broj raketa nego na početku Operacije "Epski bijes".
Pogledajte snimak ovog stravičnog pogotka torpeda u iransku fretagu:
Video just now released showing the sinking of the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka with an Mk. 48 torpedo. pic.twitter.com/oaZ2kGEwfC— OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026
