Iranski dron pogodio zgradu u kojoj je boravio Đoković

ATV

04.03.2026

13:16

Напад на Дубаи
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Brat Novaka Đokovića, Đorđe Đoković, privremeno je napustio stan u Dubaiju u kojem je živio sa suprugom Saškom, nakon što je njihovu zgradu, prema navodima medija, pogodio iranski dron.

Riječ je o luksuznoj nekretnini za koju se ranije spominjala cifra od oko dva miliona evra.

Stan se nalazi u jednoj od atraktivnijih zona Dubaija, u blizini najpoznatijih turističkih lokacija i poslovnih središta. Kada su se odlučili na preseljenje u Ujedinjene Arapske Emirate, Đorđe i Saška nisu skrivali da im je taj grad posebno prirastao srcu. Govorili su o dinamici života, poslovnim obavezama i potrebi za promjenama, piše srpski Blic.

Saška je tada isticala kako je njihova veza od početka obilježena čestim selidbama i prilagodbama novim sredinama. "Stalno smo u nekoj vrsti preslagivanja i traženja prostora, ali najvažnije je da u ključnim odlukama idemo zajedno", rekla je uz osmijeh, dodajući da je sklona promjenama i da je vodi avanturistički duh.

aerodrom sarajevo avaz

Gradovi i opštine

Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

Đorđe je, pak, preseljenje u Dubai opisivao kao logičan korak u određenoj fazi života. Poslovne obaveze usmjerile su ih prema Bliskom istoku, no naglasio je da Srbiju doživljavaju kao svoj dom i mjesto kojem se uvijek vraćaju. Svaka selidba, rekaoje, nosi odgovornost i izazove, ali i novu energiju.

Đorđe Đoković godinama razvija poslovne projekte u inozemstvu i vodi nekoliko tvrtki, ponajviše izvan Srbije. Iako je javnosti poznat prvenstveno kao mlađi brat jednog od najuspješnijih tenisera u istoriji, njegov profesionalni put odvija se izvan sportskih terena, između poduzetništva i međunarodnih tržišta.

Đorđe Đoković

Dubai vesti

Izrael Iran

