Logo
Large banner

Važi za najzgodniju baku na estradi, a do punoljetstva se u dokumentima vodila kao muško

Autor:

ATV

04.03.2026

11:05

Komentari:

0
Љуба Пантовић
Foto: Instagram

Bivša rijaliti učesnica i fitnes instruktorka, Ljuba Pantović, danas slavi 47. rođendan.

Ljuba se javno pohvalila kako su joj najmiliji uputili najqepše želje.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Akcija ”Kanon”: Službenik UIO uhapšen zbog primanja dara

Inače, ona važi za jednu od najzgodnijih baka sa scene, a uveliko gazi petom decenijom života.

Njen život obilježile su brojne šokantne situacije, a jedna od najluđih je svakako priznanje da je po dokumentima sve do svoje 17. godine bila zavedena kao muško.

Ljuba je ovu nevjerovatnu administrativnu grešku otkrila na teži način, kada je kao sedamnaestogodišnjakinja otišla na zakazani porođaj sa ćerkom Aleksandrom Subotić u bolnicu u Višegradskoj.

Kada je na prijavnici porodilišta predala dokumenta kako bi je prihvatili kao pacijenta, sestra joj je saopštila da nema zdravstveno osiguranje i da ne postoji u evidenciji pod tim podacima.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Vanbračnu suprugu vukao za kosu i ubo je u vrat: Evo kakvu kaznu je dobio

- Žena je uzela detaljno da pregleda moje podatke i samo u jednom momentu počela da se smije i rekla: "Bože, pa ti imaš muški matični broj", ispričala je svojevremeno Ljuba Pantović.

Tada joj je objašnjeno da u JMBG-u ima broj 710, koji označava muški pol, umjesto 715 namenjenog ženama.

Zbog ove greške, njena osnovna i muzička škola, ali i pasoš i ostala dokumenta iz tog perioda, glasili su na ime muške osobe zvane Ljuba Pantović, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rijaliti

Ljuba Pantović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Погинули амерички војници у рату с Ираном

Svijet

Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom

1 h

0
Стеже се обруч око Локија: Траг води до налогодавца убиства Живка Бакића

Hronika

Steže se obruč oko Lokija: Trag vodi do nalogodavca ubistva Živka Bakića

1 h

0
Одузето 157 грама спида

Hronika

Bijeljinac uhapšen sa 157 grama spida

1 h

0
kreditna kartica, prevara

Ekonomija

Velika promjena stiže u banke: Šta to znači za korisnike?

1 h

0

Više iz rubrike

Пјевач Мишо Бањац

Scena

Nova pjesma Miše Banjca: "Otac" govori o ljubavi i zahvalnosti

2 h

0
Ђани о колегама који не могу да се врате кући због сукоба: ''Не разумијем, што су заглављени?''

Scena

Đani o kolegama koji ne mogu da se vrate kući zbog sukoba: ''Ne razumijem, što su zaglavljeni?''

2 h

0
Дадо Полумента, пјевач

Scena

Dado Polumenta i njegova trudna supruga strahuju na Maldivima: Daj Bože da se vratimo

4 h

1
Погинуо ријалити учесник у 25. години: Трагедија се десила током снимања

Scena

Poginuo rijaliti učesnik u 25. godini: Tragedija se desila tokom snimanja

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

11

54

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

11

54

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

11

51

Preokret: Američke avione ipak nije oborila kuvajtska PVO

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner