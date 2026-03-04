Važi za najzgodniju baku na estradi, a do punoljetstva se u dokumentima vodila kao muško

Ljuba se javno pohvalila kako su joj najmiliji uputili najqepše želje.

Inače, ona važi za jednu od najzgodnijih baka sa scene, a uveliko gazi petom decenijom života.

Njen život obilježile su brojne šokantne situacije, a jedna od najluđih je svakako priznanje da je po dokumentima sve do svoje 17. godine bila zavedena kao muško.

Ljuba je ovu nevjerovatnu administrativnu grešku otkrila na teži način, kada je kao sedamnaestogodišnjakinja otišla na zakazani porođaj sa ćerkom Aleksandrom Subotić u bolnicu u Višegradskoj.

Kada je na prijavnici porodilišta predala dokumenta kako bi je prihvatili kao pacijenta, sestra joj je saopštila da nema zdravstveno osiguranje i da ne postoji u evidenciji pod tim podacima.

- Žena je uzela detaljno da pregleda moje podatke i samo u jednom momentu počela da se smije i rekla: "Bože, pa ti imaš muški matični broj", ispričala je svojevremeno Ljuba Pantović.

Tada joj je objašnjeno da u JMBG-u ima broj 710, koji označava muški pol, umjesto 715 namenjenog ženama.

Zbog ove greške, njena osnovna i muzička škola, ali i pasoš i ostala dokumenta iz tog perioda, glasili su na ime muške osobe zvane Ljuba Pantović, prenosi Telegraf.rs.