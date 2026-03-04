Đani o kolegama koji ne mogu da se vrate kući zbog sukoba: ''Ne razumijem, što su zaglavljeni?''

Pjevač Radiša Trajković Đani se osvrnuo na situaciju u kojoj su se našle njegove kolege koje borave na egzotičnim destinacijama sa kojih ne znaju kako da se vrate u Srbiju s obzirom na to da su aviokompanije otkazale letove zbog ratnog stanja na Bliskom istoku.

Da se meni to desilo, ostao bih još dva mjeseca sigurno, kroz smijeh je rekao Đani i dodao:

– Nisam se čuo ni sa kim, što su zaglavljeni, ne razumijem? Ideš preko Kine brate, preko Rusije. Samo je malo skuplja karta – istakao je pjevač.

Govoreći o putovanjima, Radiša Trajković Đani je rekao kada on planira jedno.

– Sutra putujem u Beč, jedan dan radim, jedan uživam. Iako mi je najljepše ovdje, prija malo da se sklonim iz Beograda i iz gužve. Znam dosta ljudi i onda izađem iz kuće da kupim hljeb, sretnem nekoga i vratim se uveče, a moji svi ostanu gladni – kroz smijeh je rekao on, a na pitanje da li se ikada pokajao što je postao dio estrade rekao je:

“Nisam se pokajao, ja volim da radim, ima tu dosta i normalnih ljudi”, prenosi Telegraf.

“Obroke mijenjam alkoholom”

Folker je šokirao kada je rekao da kilažu održava tako što obroke mijenja alkoholom. Teško je voditi računa, sreća što stalno putujem. Popiješ 10 piva, 15… Kada treba da biram između hrane i piva, biram pivo. Ovako kada sam kod kuće ja po čitav dan jedem – rekao je on i dodao da ne posti. Ne postim, postim samo Veliki petak i Badnje veče, da nisam pjevač postio bih, ovako ne – rekao je Đani.