Zapaljena mašina na gradilištu

Izvor:

SRNA

04.03.2026

09:11

Komentari:

0
Запаљена машина на градилишту
Foto: Pixabay

Mašina na gradilištu u zetskom selu Botun, gdje se gradi postojenje za prečišćavanje otpadnih voda, zapaljena je jutros.

Predstavnik izvođača radova je u Centru bezbjednosti Podgorica, gdje predaje krivične prijave.

Требиње-снијег-13012026

Društvo

Zima se ne predaje: Vraća se snijeg u dijelove BiH

Više detalja za sada nije poznato, prenose podgorički mediji.

Mještani Botuna od ponedjeljka ponovo protestuju svakog dana od 6.00 do 12.00 časova.

Иран брод

Svijet

Admiral: Cijelu iransku mornaricu potapamo, uništena podmornica

Oni navode da je Skupština opštine Zeta donijela odluku o zabrani gradnje postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, a da tu ni referendumsku odluku vlasti Crne Gore ne priznaju.

Tagovi :

Crna Gora

gradilište

požar

