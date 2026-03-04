Zapaljena mašina na gradilištu

Izvor:
SRNA
04.03.2026
09:11
Mašina na gradilištu u zetskom selu Botun, gdje se gradi postojenje za prečišćavanje otpadnih voda, zapaljena je jutros.
Predstavnik izvođača radova je u Centru bezbjednosti Podgorica, gdje predaje krivične prijave.
Više detalja za sada nije poznato, prenose podgorički mediji.
Mještani Botuna od ponedjeljka ponovo protestuju svakog dana od 6.00 do 12.00 časova.
Oni navode da je Skupština opštine Zeta donijela odluku o zabrani gradnje postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, a da tu ni referendumsku odluku vlasti Crne Gore ne priznaju.
