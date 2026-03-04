Zapaljena mašina na gradilištu

Mašina na gradilištu u zetskom selu Botun, gdje se gradi postojenje za prečišćavanje otpadnih voda, zapaljena je jutros.

Predstavnik izvođača radova je u Centru bezbjednosti Podgorica, gdje predaje krivične prijave.

Društvo Zima se ne predaje: Vraća se snijeg u dijelove BiH

Više detalja za sada nije poznato, prenose podgorički mediji.

Mještani Botuna od ponedjeljka ponovo protestuju svakog dana od 6.00 do 12.00 časova.

Svijet Admiral: Cijelu iransku mornaricu potapamo, uništena podmornica

Oni navode da je Skupština opštine Zeta donijela odluku o zabrani gradnje postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, a da tu ni referendumsku odluku vlasti Crne Gore ne priznaju.