Poznata firma otišla u stečaj

Rješenjem Privredni sud u Zrenjaninu otvoren je stečajni postupak nad zrenjaninskom firmom Emerald, pošto je sud utvrdio da su ispunjeni svi zakonski uslovi za pokretanje stečaja zbog trajne nesposobnosti za plaćanje i dugogodišnje blokade računa.

Postupak je pokrenut na predlog stečajnog povjerioca, advokata iz Zrenjanina, koji je 13. februara podnio zahtjev sudu navodeći da po osnovu poslovnog odnosa ima neizmireno potraživanje u iznosu od 120.000 dinara. Sud je već 18. februara doneo rješenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka i pozvao dužnika da se izjasni o predlogu.

U svom izjašnjenju, dužnik je priznao postojanje stečajnog razloga i naveo da se nalazi u dugotrajnim finansijskim problemima. Prema izvještaju Narodne banea Srbije, račun firme blokiran je još od 9. novembra 2010. godine, uz zabranu raspolaganja sredstvima, što jasno ukazuje na višegodišnju nelikvidnost. Dodatno, dužnik je obavijestio sud da ukupne neizmirene obaveze iznose 329.510 dinara, kao i da ne posjeduje imovinu iz koje bi mogao da namiri povjerioce.

Savjeti Ovo drvo nemojte da sadite u dvorištu: Vjeruje se da donosi maler

U izjašnjenju je navedeno i da je preduzeće trajnije nesposobno za plaćanje, što predstavlja jedan od ključnih zakonskih osnova za otvaranje stečajnog postupka. Sud je konstatovao da su u potpunosti ispunjeni uslovi propisani Zakonom o stečaju i donio odluku o otvaranju postupka.

Za stečajnog upravnika imenovana je Dragica Arsić, koja će u narednom periodu sprovesti popis i procjenu eventualne imovine, ispitati prijavljena potraživanja i preduzeti dalje radnje u cilju namirenja povjerilaca. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 26. mart, kada će povjerioci imati priliku da prijave i potvrde svoja potraživanja, dok je ročište za ispitivanje potraživanja određeno za 28. jun. Tok daljeg postupka zavisiće od utvrđene stečajne mase i broja prijavljenih povjerilaca, ali je izvjesno da će proces trajati dok se ne iscrpe sve zakonom predviđene mogućnosti za namirenje dugovanja, prenosi Telegraf.