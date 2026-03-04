Orban: Izbor između patriotske i proukrajinske vlade

Građani u aprilskim izborima biraju između patriotske vlade i proukrajinske vlade koja služi stranim interesima, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Naš narod mora da bira: patriotsku mađarsku vladu ili proukrajinsku. Kao što znamo, opozicionu partiju Tisa finansira Ukrajina. Jednostavno rečeno: Ukrajinci žele svog čovjeka na funkciji", rekao je Orban u video poruci na "Iksu".

On je naveo da to nisu pretpostavke ni spekulacije, nego da su sponzori stranke Tisa imenovani u izvještaju Komiteta državne bezbjednosti.

"U izvještaju Komiteta jasno stoji da Kijev finansira Tisu jer žele proukrajinsku vladu, žele svog čovjeka na čelu Mađarske", rekao je mađarski premijer.

On je naveo da nije "njihov čovjek", i zato žele da ga zamijene.

"Na njihovu žalost, ja služim Mađarskoj i mađarskom narodu, nikada stranim interesima", dodao je Orban.

Izbori u Mađarskoj će se održati 12. aprila i kandidati će biti vladajuća stranka Fides - mađarski građanski savez premijera Orbana, i opoziciona stranka Tisa, sa kandidatom Peterom Mađarom.