Fejsbuk izazvao ogroman bijes korisnika

Fejsbuk i druge platforme u vlasništvu kompanije Meta doživjele su veliki prekid rada koji je počeo kasno sinoć i nastavio se jutros, ostavljajući milione korisnika bez mogućnosti da se prijave ili pristupe svojim nalozima.

Prekid je pogodio veb-sajt, mobilne aplikacije i povezane usluge poput Instagrama u nekim regionima, uključujući i Srbiju i BiH.

Daun Detektor, popularna usluga za praćenje prekida rada, zabilježio je nagli porast prijava sinoć, sa vrhuncem pritužbi na neuspješne prijave, pad aplikacije i nedostupnost sajta.

Do ranih sati 4. marta problemi su i dalje trajali za mnoge korisnike: 61% prijava odnosilo se na probleme sa veb-sajtom, 18% na poteškoće sa prijavljivanjem, a 11% na kvarove aplikacije u posljednja 24 sata.

Pogođene lokacije obuhvatile su SAD, Evropu, Aziju i druge regione, što ukazuje na globalni problem.

Uzrok problema na Fejsbuk platformi

Meta, matična kompanija, nije odmah objavila zvanično saopštenje o uzroku, ali izvori upoznati sa situacijom navode da je u pitanju tehnički kvar, a ne sajber napad.

Slični problemi u prošlosti nastajali su zbog internih konfiguracionih grešaka ili preopterećenja servera.

Korisnici koji su pokušavali da pristupe na Fejsbuk često su nailazili na poruke o grešci poput "Ova stranica ne radi" ili "Nalozi nisu dostupni", što je izazvalo frustraciju i spekulacije na internetu.

Prekid dolazi u osjetljivom trenutku za Metu, usred stalnog nadzora zbog privatnosti podataka, moderacije sadržaja i pouzdanosti platforme.

Hiljade korisnika su se oglasile na platformi X, gdje su heštegovi poput #FacebookDown postali globalno popularni. Jedan korisnik iz Seula je rano 4. marta napisao:

"Da li je i vama Fejsbuk pao? Izvještaji o globalnom prekidu stižu sa svih strana, a mnogi nalozi su nedostupni!".

Drugi korisnik iz Italije je primijetio: Fejsbuk i Instagram su pali, problemi su počeli sinoć i nastavljaju se jutros – naglašavajući da su problemi zahvatili i Instagram u Evropi.

Ovo nije prvi put da Meta ima velike probleme sa padom sistema. Sličan globalni prekid u oktobru 2021. trajao je više od pet sati i pogodio Fejsbuk, Instagram i Vocap zbog promjene konfiguracije koja je poremetila internu komunikaciju sistema.

Još jedan incident u martu 2024. pogodio je stotine hiljada korisnika i riješen je nakon oko dva sata, uz objašnjenje Mete da je uzrok bio "tehnički problem".

Takvi incidenti skupo koštaju kompaniju, kako u pogledu povjerenja korisnika, tako i prihoda od reklama, jer se Fejsbuk poslovni model oslanja na stalno angažovanje korisnika.

Korisnici bijesni

Analitičari procjenjuju da čak i kratki prekidi mogu dovesti do gubitka miliona dolara od oglašavanja. Sa više od 3 milijarde mjesečno aktivnih korisnika samo na Fejsbuk, svaki prekid utiče na globalnu komunikaciju, poslovne promocije pa čak i politički diskurs. Tokom ovog najnovijeg incidenta, mala preduzeća prijavila su da su im reklamne kampanje zaustavljene, dok su pojedinci propustili kontakt sa porodicom i prijateljima, prenosi "Blic".

Reakcije korisnika bile su različite – od humora do bijesa. Na platformi Iks jedan korisnik se našalio:

"Fejsbuk je pao oko tri sata, prekinuvši vaše ‘bockanje’ i Metin posao sa oglasima".

Drugi su izrazili zabrinutost zbog zavisnosti od platforme, uz ironične komentare koji oponašaju ranija izvinjenja Mete:

"Problem smo riješili što je brže moguće i izvinjavamo se zbog neprijatnosti".