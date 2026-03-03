Večeras je ''krvavi Mjesec'': Evo odakle će biti vidljiv

Potpuno pomračenje Mjeseca, tokom kojeg će se na nebu pojaviti takozvani "krvavi Mjesec", biće vidljivo večeras iz Sjeverne i Centralne Amerike i zapadnog dijela Južne Amerike, a stanovnici Evrope i Afrike neće moći da vide ovaj astronomski fenomen.

Naredno takvo pomračenje će uslijediti tek krajem 2028. godine, saopštila je danas američka svemirska agencija NASA.

Hronika Ljekari se bore za život žene koju su napali psi: Policajci ih morali ubiti da bi je spasili

Kako se navodi, fenomen će moći da posmatraju i stanovnici Australije i istočne Azije, dok će djelimične faze pomračenja, biti vidljive iz Centralne Azije i većeg dijela Južne Amerike.

Kako pojašnjva AP, pomračenja Sunca i Mjeseca nastaju usljed preciznog poravnanja Sunca, Mjeseca i Zemlje, a prema podacima NASA, godišnje se dogodi između četiri i sedam takvih pojava.

Ona se često nadovezuju jedna na drugo zbog specifičnog rasporeda nebeskih tijela u njihovim orbitama.

Tokom potpunog pomračenja Mjeseca, Zemlja se nalazi između Sunca i Mjeseca, bacajući sjenku koja u potpunosti prekriva Mjesec.

Auto-moto Zašto vozači spaljuju "dlačice" na novim gumama?

Crvenkasta boja, po kojoj je fenomen dobio naziv "krvavi Mjesec", posljedica je prelamanja i rasipanja Sunčeve svjetlosti u Zemljinoj atmosferi.

Za praćenje pojave nije potrebna posebna oprema, već vedro nebo.

Naredno djelimično pomračenje Mjeseca očekuje se u avgustu i biće vidljivo iz Amerike, Evrope, Afrike i zapadne Azije.