U talu s doktorkom i policajkom varale osiguranje, jednoj prijeti doživotna

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv Slavice Bojić, Slavice Perković, specijaliste fizikalne medicine Sanje Vidaković i policajke Ane Prodanović sve iz Bijeljine zbog sumnje da su kao kriminalna grupa vrbovali učesnike saobraćajnih nezgoda da lažno prijavljuju povrede radi naplate štete od osiguravajućih kuća.

U optužnici se navodi da je grupom rukovodila Bojić. Grupa je djelovala tokom 2022. godine i sve optužene su imale jasno podijeljene uloge.

Svi imali ulogu, policajka skupljala podatke učesnika nezgoda

Zadatak Prodanovićeve, koja je radila kao referent za obradu prekršaja u bijeljinskoj saobraćajnoj policiji, bio je da pristupa evidencijama MUP-a i prikuplja podatke o identitetu, prebivalištu osoba koje su učestvovale u saobraćajnim nezgodama, te podatke o tome gdje su bili osigurani. Podatke je preko aplikacije ”Telegram” dostavljala Bojćevoj koja je zajedno sa Perkovićevom potom kontaktirala učesnike nezgoda.

”Predstavljali su im se kao osobe koje rade naplatu štete, nudeći da u tome posreduju umjesto njih. Pri tom su podstrekavali oštećene da lažno prijave da su pretrpjeli povrede, uglavnom vrata, koje je objektivno teško utvrditi, kao i da osjećaju druge tegobe u vidu bolova, nesanica i slično. Govorile su im da imaju svog ljekara koji im može napisati `dobar nalaz`”, navodi se u optužnici.

Doktorka pisala lažne nalaze

Dodaje se da su učesnike nezgoda upućivali da se jave u Hitnu pomoć ili porodičnom ljekaru. Kada bi oni na to pristali zakazivali su im preglede kod Sanje Vidaković, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, koja je potom sačinjavala lažne nalaze i mišljenja u kojima je navodila povrede i tegobe, navodno prouzrokovane saobraćajnom nezgodom.

”Takve nalaze Bojićeva i Perković su, uz ostalu dokumentaciju, dostavljale osiguravajućim kućama radi postupka naplate nematerijalne štete po osnovu pretpljenih fizičkih povreda, duševnih bolova i pretrpljenog straha. Nakon što se na osnovu takve dokumentacije utvrdi osnovanost zahtjeva osiguravajuće kuće su vršile isplatu novca. Dio novca su optužene prebacivale učesnicima nezgoda, a dio su zadržavale i dijelile među sobom ostvarujući korist u neutvrđenom iznosu”, navodi se u optužnici.

Na prevaru nije pristalo 10 od 13 osoba

U 13 tačaka optužnice detaljno je opisano koga su i kako optužene kontaktirale. Od toga su svega tri učesnika nezgode pristale na ovu vrstu prevare i naplatile su štetu u iznosu od 940 do 2.500 KM. Ostalih 10 osoba koje su optužene ”vrbovale” nisu pristale da učestvuju u prevari.

Tužilaštvo svim optuženima na teret stavlja da su počinile krivično djelo ”izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja”, neovlašteno korištenje ličnih podataka, prevara i falsifikovanje isprave, a Prodanovićeva i krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Banjaluci.

Zaprijećene drakonske kazne

Ukoliko se dokaže krivica Bojićevoj, kao vođi kriminalnog udruženja, prema zakonu prijeti kazna od najmanje osam godina ili kazna doživotnog zatvora, a ostalim članovima grupe od jedne do 15 godina zatvora.