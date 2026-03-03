Logo
Katar poručuje: Iranski napadi neće ostati bez odgovora

Telegraf

03.03.2026

13:06

Авион у Катру
Foto: Tanjug/AP Photo/Cliff Owen

Zvaničnik Katara izjavio je da iranski napadi u ovoj zemlji bogatoj gasom "neće ostati bez odgovora" dok se rat s Iranom širi Bliskim istokom.

Majed Al Ansari, portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova, rekao je da iranski napadi nisu bili usmjereni samo na vojne objekte, već su pogodili teritoriju cijelog Katara.

"Takvi napadi neće ostati bez odgovora", rekao je tokom brifinga.

avion

Region

Hrvatska šalje avione po svoje državljane na Bliskom istoku

Dodao je da su pokušani napadi na Međunarodni aerodrom Hamad, navodeći da je više od 8.000 ljudi zaglavljeno jer je vazdušni prostor zemlje zatvoren, prenosi Telegraf.

Katar

Izrael Iran

Majed Al Ansari

