Katar poručuje: Iranski napadi neće ostati bez odgovora

Zvaničnik Katara izjavio je da iranski napadi u ovoj zemlji bogatoj gasom "neće ostati bez odgovora" dok se rat s Iranom širi Bliskim istokom.

Majed Al Ansari, portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova, rekao je da iranski napadi nisu bili usmjereni samo na vojne objekte, već su pogodili teritoriju cijelog Katara.

"Takvi napadi neće ostati bez odgovora", rekao je tokom brifinga.

Dodao je da su pokušani napadi na Međunarodni aerodrom Hamad, navodeći da je više od 8.000 ljudi zaglavljeno jer je vazdušni prostor zemlje zatvoren, prenosi Telegraf.