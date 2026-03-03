Logo
Odbrojavanje može da počne: Objavljen kompletan raspored i puštene ulaznice za Jelen OK Fest

03.03.2026

14:09

ОК Јелен фест
Foto: Ustupljena fotografija

Dvanaesto izdanje festivala na Tjentištu donosi još jednu važnu vijest za sve ljubitelje muzike – u prodaji su jednodnevne i trodnevne ulaznice za Main stage. Kupovinom ovih ulaznica posjetioci ostvaruju pristup kompletnom programu na Main stage-u, ali i programu na OK Summer stage-u kod bazena, koji i ove godine donosi snažan elektronski i dnevni festivalski vibe.

Istovremeno, objavljen je i zvanični raspored nastupa po danima i festivalskim binama, čime je kompletiran program ovogodišnjeg izdanja.

Festivalski kamp i ovoga puta otvara svoja vrata dan prije zvaničnog početka festivala – u četvrtak, 16. jula od 12:00 časova. Već prve večeri, na Cocta OK stage-u u kampu, atmosferu zagrijavaju: Peter and The Test Tube Babies, Nikola Vranjković, Nipplepeople.

Prvi festivalski dan, petak 17. juli, donosi bogat program na svim binama. OK Summer stage otvaraju Rezident Di-džeja, a potom nastupa Mihai Popoviciu koji će publiku uvesti u ritam vikenda. Na Cocta OK stage-u smještenom u samom srcu festivalskog kampa nastupaju: Del Arno Band, Gužva u 16-ercu, Bigru i Paja Kratak. Prvo veče na Main stage-u obilježiće sjajni nastupi: Dub FX, The Wailers, Zoster i Mile Kekin. Program se potom nastavlja na OK After Partyju, uz Rezident Di-džej-a, Mihai Popoviciu-a i Di-džej Jock.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: ''Žele da razgovaraju, rekao sam 'prekasno'''

U subotu 18. jula, drugog festivalskog dana, dnevni program na OK Summer Stag-u kod bazena predvode Di-džej Jock i Mladen Tomic. Program se nastavlja na Cocta OK Stage-u u kampu, uz Ritam nereda, Artan Lili, Porto Morto. Subotnje veče na Main stage-u donosi snažan rok spektakl uz: Skunk Anansie, Gobline, Darko Rundek & ekipa, [Machina]. After party rezervisan je za Rezident Di-džej, Raxon i Mladena Tomic-a.

Završni dan festivala, nedjelja 19. juli započinje uz OK Summer stagw, gdje nastupaju: Bonjasky i Gramophonedzie. Na Cocta OK stage-u publiku očekuju: Bjesovi, Vizelj i Miach. Veliko festivalsko finale na Main stage-u donose: Joss Stone, Onyx, Senidah, Vojko V. Završni OK After Party obilježiće Rezident Di-džej, Gramophonedzie i Matador, čime će biti spuštena zavjesa na još jedno izdanje festivala.

smece

Banja Luka

Čistoća prijeti štrajkom i traži poskupljenje: Grad nam duguje milione

Podsjećamo, jednodnevne i trodnevne ulaznice za Main stage omogućavaju pristup programu na Main stage-u i OK Summer stage-u kod bazena, dok festivalski kamp pruža potpuno iskustvo boravka u srcu Nacionalnog parka Sutjeska koje uključuje boravak u festivalskom kampu od 16. do 20. jula, kao i ulaznicu za sve koncerte na svim binama i kompletan festivalski program na Tjentištu. Paket OK kamp, kao i jednodnevne i trodnevne ulaznice dostupne su putem prodajnih sistema u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji, a više info i linkovi prodaje mogu se naći na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net.

Tjentište je i ovog ljeta mjesto susreta vrhunskog live programa, elektronske scene i jedinstvene festivalske energije pod otvorenim nebom.

