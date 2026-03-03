Dobio 840.000 KM na kladionici - evo koliko mu je država uzela

Ovih dana u centru pažnje u Grudama nije bila industrija ni trgovina nego dobitni kladioničarski listići.

Oni su sretniku iz Gruda donijeli 840.303,40 KM, a nakon obračuna poreza isplaćeno mu je 756.273,08 KM.

Riječ je o iznosu koji bez sumnje mijenja život i osigurava dugoročnu finansijsku stabilnost.

Iz kladionice, u kojoj su uplaćeni, poručili su kako je isplata realizovana brzo i sigurno te naglasili da je riječ o jednom od većih dobitaka u posljednje vrijeme.

Na zahtjev igrača izvršena je gotovinska isplata, uz potvrdu o dobitku na temelju koje se novac može položiti na bankovni račun, piše "večernji".

Nagađa se ko je u pitanju

Dan nakon dobitka u Grudama se naveliko razgovaralo o ovom slučaju. Iako mnogi nagađaju o kome je riječ, identitet dobitnika čuva se u tajnosti.

Sagovornici ističu kako je to razumljivo zbog sigurnosti, ali i zbog lokalnog mentaliteta prema kojem se ne zaviruje u tuđi novčanik.

Prema riječima mještana, u zajednici postoji nepisano pravilo da se poštuje tuđi uspjeh. Ako neko ima, to je njegovo, a zajednica će stati uz njega ako mu zatreba pomoć.

Takav stav pokazuje i određeni nivo solidarnosti koji je karakterističan za manje sredine. Za sretnika samo kažu: "Okrenuo se i neka je."

Pitanje koje se pritom nameće jest koliki je uticaj klađenja u lokalnoj zajednici. Prema riječima sagovornika, situacija je različita od pojedinca do pojedinca. Neko ulaže više, neko simbolično, a neko uopšte ne učestvuje. Ipak, naglašava se važnost odgovornog igranja i opreza.

Ovaj veliki dobitak zasigurno je jedna od glavnih tema u mjestu, ali istovremeno ostaje podsjetnik da sreća može doći iznenada. Hoće li novi dobitnik postati još jedan od lokalnih milionera zavisiće prije svega od toga kako će upravljati svojim novcem. Jedno je sigurno, Grude će ovu priču još dugo pamtiti.