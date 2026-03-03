Logo
Čistoća prijeti štrajkom i traži poskupljenje: Grad nam duguje milione

ATV

03.03.2026

13:54

0
Da li će Banjaluka ponovo biti zatrpana smećem, kao prije godinu dana, kada je proglašeno vanredno stanje?

Ako je suditi po porukama iz "Čistoće", grad nekad čuven po zelenilu i čistoći, na pragu je još jedne smećarske krize.

"Ako odvoz smeća ne poskupi, i to značajno, komunalci će stupiti u štrajk", poručio je direktor “Čistoće” Aleksandar Bajić na sjednici Skupštine Grada Banjaluka, prenosi "Srpska info".

Njegovi argumenti su, na prvi pogled, više nego uvjerljivi. Navodi da su od 2024. godine, koju je preduzeće završilo u plusu od svega 101.000 KM, kola krenula nizbrdo.

Grad duguje 4 miliona

"Rashodi su rapidno rasli, povećan je minimalac, poskupili su i struja i usluge Depota, a naše cijene su ostale iste. Uz sve to, grad Banjaluka, koji i inače ima ozbiljnih problema sa likvidnošću, duguje nam oko 4 miliona KM", rekao je Bajić i pojasnio da su ti dugovi nagomilani u posljednje 2 godine.

Podsjetio je da je “Čistoća” tražila poskupljenje odvoza smeća još u martu 2025. godine, ali da taj zahtjev odbijen. U januaru ove godine, ponovo je zatraženo povećanje cijena za 20 do 30 procenata.

"Sada ćemo tražiti dodatno poskupljenje, jer je finansijski izvještaj za 2025. mnogo lošiji, nego onaj za 2024. godinu", rekao je Bajić.

Higijena Banjaluke na niskom nivou

Dodao je da je javna komunalna higijena u Banjaluci na izrazito niskom nivou, te da je prije 12 godina za ovu namjenu iz gradskog budžeta izdvajano 3,9 miliona KM, da bi u posljednjih 5 godina ta cifra, uprkos poskupljenjima, spala na oko 2,5 miliona KM.

"Komunalna infrastruktura je u očajnom stanju, a komunalna oprema nije obnavljana godinama. Cijene usluga odvoza smeća, čišćenja snijega i higijene javnih površina su takve da niko osim Čistoće neće ni da je prijavi na javni poziv", tvrdi Bajić.

Uz sve ovo, Bajić je nezadovoljan što Grad ovom preduzeću, u kojem ima 30 odsto vlasništva, ne daje nikakve grantove ni subvencije.

"Doveden je u pitanje opstanak Čistoće. Da ne bi došlo do štrajka i ugrožavanja zdravlja ljudi, neophodno je da što prije sjednemo za sto i dogovorimo nove cijene naših usluga", poručio je Bajić.

Podsjećamo, u martu prošle godine na ulicama Banjaluke se nagomilalo na stotine tona smeća, zbog štrajka u “Depotu”, koji gazduje deponijom u Ramićima. Ovog puta prijetnja dolazi sa druge adrese, ali sve su prilike da gradu prijeti još jedna “smećarska farsa”, koja bi mogla da ugrozi zdravlje Banjalučana i dodatno naruši imidž grada.

