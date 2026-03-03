Čistoća prijeti štrajkom i traži poskupljenje: Grad nam duguje milione

Autor:ATV
03.03.2026
13:54
Komentari:0
Da li će Banjaluka ponovo biti zatrpana smećem, kao prije godinu dana, kada je proglašeno vanredno stanje?
Ako je suditi po porukama iz "Čistoće", grad nekad čuven po zelenilu i čistoći, na pragu je još jedne smećarske krize.
"Ako odvoz smeća ne poskupi, i to značajno, komunalci će stupiti u štrajk", poručio je direktor “Čistoće” Aleksandar Bajić na sjednici Skupštine Grada Banjaluka, prenosi "Srpska info".
Banja Luka
Objavljen cjenovnik: Zvanično poskupio vrtić u Banjaluci
Njegovi argumenti su, na prvi pogled, više nego uvjerljivi. Navodi da su od 2024. godine, koju je preduzeće završilo u plusu od svega 101.000 KM, kola krenula nizbrdo.
"Rashodi su rapidno rasli, povećan je minimalac, poskupili su i struja i usluge Depota, a naše cijene su ostale iste. Uz sve to, grad Banjaluka, koji i inače ima ozbiljnih problema sa likvidnošću, duguje nam oko 4 miliona KM", rekao je Bajić i pojasnio da su ti dugovi nagomilani u posljednje 2 godine.
Podsjetio je da je “Čistoća” tražila poskupljenje odvoza smeća još u martu 2025. godine, ali da taj zahtjev odbijen. U januaru ove godine, ponovo je zatraženo povećanje cijena za 20 do 30 procenata.
Ekonomija
Panična kupovina ubrzava poskupljenje goriva u Srpskoj
"Sada ćemo tražiti dodatno poskupljenje, jer je finansijski izvještaj za 2025. mnogo lošiji, nego onaj za 2024. godinu", rekao je Bajić.
Dodao je da je javna komunalna higijena u Banjaluci na izrazito niskom nivou, te da je prije 12 godina za ovu namjenu iz gradskog budžeta izdvajano 3,9 miliona KM, da bi u posljednjih 5 godina ta cifra, uprkos poskupljenjima, spala na oko 2,5 miliona KM.
"Komunalna infrastruktura je u očajnom stanju, a komunalna oprema nije obnavljana godinama. Cijene usluga odvoza smeća, čišćenja snijega i higijene javnih površina su takve da niko osim Čistoće neće ni da je prijavi na javni poziv", tvrdi Bajić.
Hronika
Akcija ”Zodijak”: Policajac iz Banjaluke osumnjičen za dilovanje kokaina
Uz sve ovo, Bajić je nezadovoljan što Grad ovom preduzeću, u kojem ima 30 odsto vlasništva, ne daje nikakve grantove ni subvencije.
"Doveden je u pitanje opstanak Čistoće. Da ne bi došlo do štrajka i ugrožavanja zdravlja ljudi, neophodno je da što prije sjednemo za sto i dogovorimo nove cijene naših usluga", poručio je Bajić.
Podsjećamo, u martu prošle godine na ulicama Banjaluke se nagomilalo na stotine tona smeća, zbog štrajka u “Depotu”, koji gazduje deponijom u Ramićima. Ovog puta prijetnja dolazi sa druge adrese, ali sve su prilike da gradu prijeti još jedna “smećarska farsa”, koja bi mogla da ugrozi zdravlje Banjalučana i dodatno naruši imidž grada.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
28
14
25
14
23
14
20
14
19
Trenutno na programu