Bitno: Vantjelesna oplodnja

Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o vantjelesnoj oplodnji u Republici Srpskoj.

Šta je vantjelesna oplodnja i koliko je djece donijela u Srpskoj?

Zašto je važna podrška psihologa, porodice i zajednice?

Kakva su iskustva roditelja?

Za 'Bitno' govore: Danijela Madžar, specijalista ginekologije i akušerstva, Sanja Lukač, klinički psiholog, dr Danijela Telebak, izvršni direktor za zdravstvo i kontrolu FZO Republike Srpske, te Jelena Vukelić i Vanja Mikić, koji će pričati o njihovom iskustvu procesa vantjelesne oplodnje.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

