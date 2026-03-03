Bitno: Vantjelesna oplodnja

Izvor:
Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o vantjelesnoj oplodnji u Republici Srpskoj.
Šta je vantjelesna oplodnja i koliko je djece donijela u Srpskoj?
Zašto je važna podrška psihologa, porodice i zajednice?
Kakva su iskustva roditelja?
Za 'Bitno' govore: Danijela Madžar, specijalista ginekologije i akušerstva, Sanja Lukač, klinički psiholog, dr Danijela Telebak, izvršni direktor za zdravstvo i kontrolu FZO Republike Srpske, te Jelena Vukelić i Vanja Mikić, koji će pričati o njihovom iskustvu procesa vantjelesne oplodnje.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
