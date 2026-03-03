Logo
Bitno: Vantjelesna oplodnja

Izvor:

ATV

03.03.2026

14:35

Битно: Вантјелесна оплодња
Foto: atv

Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o vantjelesnoj oplodnji u Republici Srpskoj.

Šta je vantjelesna oplodnja i koliko je djece donijela u Srpskoj?

Zašto je važna podrška psihologa, porodice i zajednice?

Kakva su iskustva roditelja?

Za 'Bitno' govore: Danijela Madžar, specijalista ginekologije i akušerstva, Sanja Lukač, klinički psiholog, dr Danijela Telebak, izvršni direktor za zdravstvo i kontrolu FZO Republike Srpske, te Jelena Vukelić i Vanja Mikić, koji će pričati o njihovom iskustvu procesa vantjelesne oplodnje.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

