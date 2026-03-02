U prvom planu: Goran Selak

Izvor:
ATV
02.03.2026
14:07
'U prvom planu' ovog utorka je Goran Selak, ministar pravde u Vladi Republike Srpske.
Razgovaraće o zakonima u oblastima pravosuđa, efikasnosti sudova i trasparentnosti rada pravosudnih institucija, novim inicijativama i prioritetnim pitanjima, te radu na terenu.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Trenutno na programu