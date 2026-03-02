Logo
U prvom planu: Goran Selak

ATV

02.03.2026

14:07

У првом плану: Горан Селак

'U prvom planu' ovog utorka je Goran Selak, ministar pravde u Vladi Republike Srpske.

Razgovaraće o zakonima u oblastima pravosuđa, efikasnosti sudova i trasparentnosti rada pravosudnih institucija, novim inicijativama i prioritetnim pitanjima, te radu na terenu.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

