Sjedinjene Američke Države konačno su priznale činjenice o biolaboratorijama koje Rusija iznosi već godinama, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Već neko vrijeme pričamo o ovome, i evo", prokomentarisala je Zaharova objavu Tulsi Gabard, direktorke Nacionalne obaveštajne službe SAD (ODNI), o nekih 40 laboratorija na teritoriji Ukrajine koje su izgrađene i finansirane novcem američkih poreskih obveznika.

Zaharova je podsjetila na ključne činjenice iz objavljenih dokumenata, počev od toga da mnoge od laboratorija vrše istraživanja opasnih i visoko zaraznih patogena, u nekim slučajevima i "pojačanja funkcije" virusa, praktično bez nadzora.

U saopštenju ODNI se takođe kaže da su bezbjednosne i zdravstvene strukture SAD tokom administracije Džozefa Bajdena "lagale američkom narodu o postojanju bioloških laboratorija koje finansiraju i podržavaju SAD i pretile onima koji su pokušali da otkriju istinu".

"Sve su to stvari o kojima smo mi i rusko Ministarstvo odbrane više puta govorili, skrećući pažnju međunarodne zajednice na opasne i nekontrolisane vojno-biološke aktivnosti SAD van svoje teritorije, uključujući i Ukrajinu", napisala je Zaharova na Telegramu.

Ona je podsjetila da je Ministarstvo odbrane iznosilo činjenice o ovom biološkom programu SAD na ukupno 17 brifinga: četiri tokom 2022. godine, deset tokom 2023, dva tokom 2024. i jednom krajem 2025. godine.

"Današnja 'otkrića' američke obavještajne zajednice posmatramo kao prvi korak ka potpunom priznanju i sveobuhvatnom rješavanju problema, na čije rješenje je ruska strana dosledno pozivala posljednjih nekoliko godina", izjavila je Zaharova prošlog mjeseca, kada je Gabard najavila skidanje oznake povjerljivosti sa biološkog dosijea.

Dokumenti objavljeni u petak pokazuju mapu bioloških laboratorija u Ukrajini, sa lokacijama u Harkovu, Dnjepropetrovsku, Lavovu, Vinici, Ternopolu, Černigovu, Odesi i drugim mjestima. Među patogenima koji su proučavani i skladišteni u tim laboratorijama su antraks, tularemija, svinjska gripa, Marburška groznica, Ebola, kuga, itd.

(RT Balkan)