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Šta kaže Izrael o sporazumu SAD-a i Irana? Oglasio se ministar odbrane

Autor:

ATV
12.06.2026 21:10

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Шта каже Израел о споразуму САД-а и Ирана? Огласио се министар одбране

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je uzdržan povodom mogućeg sklapanja sporazuma između SAD i Irana i da dogovor koji traži američki predsjednik Donald Tramp prvenstveno služi američkim interesima.

"Američki predsjednik trenutno radi na sporazumu sa Iranom imajući na umu američke interese, uključujući zajednički interes sa Izraelom – da spriječi Iran da nabavi nuklearno oružje - i očekujemo da će ostati pri tom principu", objavio je Kac na "Telegramu".

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Izrael očekuje da Vašington uzme u obzir i druge bezbjednosne brige, dodao je on i ukazao na iranski raketni program i podršku Teherana oružanim grupama, koje je nazvao teroristima.

Kac je rekao da Izrael mora da bude u mogućnosti da nastavi da djeluje samostalno u budućnosti da bi spriječio Iran da dobije nuklearno oružje.

Prema njegovim riječima, Izrael se neće povući iz "zona bezbjednosti" koje je odredio u Libanu, Siriji i Pojasu Gaze.

On je to obrazložio ukazivanjem na prijetnje od "džihadističkih snaga i organizacija", prenosi agencija DPA.

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Izrael

Iran

Donald Tramp

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