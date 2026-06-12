Lukašenko: Mir u Ukrajini i na Bliskom istoku do kraja godine

Uvjeren sam da će se sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku završiti ove godine, rekao je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u intervjuu za televiziju "Al Arabija", prenijela je bjeloruska državna novinska agencija Belta.

"Svijet je danas veoma nestabilan upravo zbog ljudskog faktora. Bog nam nije podario ove ratove – sami smo do njih doveli. Zato moramo da razmišljamo o tome kako da ih okončamo. Što se tiče pitanja da li je uopšte moguće zaustaviti ove ratove, nikada do sada nismo imali veću priliku da ih okončamo", naveo je Lukašenko.

On je napomenuo da sve zavisi od želje samo nekoliko ljudi: ako ta želja postoji, ovi ratovi se definitivno mogu okončati ove godine.

"Čak i sukob između Rusije i Ukrajine može se okončati ove godine", istakao je bjeloruski lider.

Kad je riječ o Bliskom istoku, Lukašenko je uvjeren da nema druge opcije osim okončanja sukoba, prenio je "Sputnjik".

"I on će se završiti ove godine. Nadam se da će se to dogoditi već u bliskoj budućnosti", rekao je Lukašenko.

Prema njegovim riječima, trenutne okolnosti diktiraju kraj ovog rata.

"Poznat mi je stav predsjednika Sjedinjenih Država, od koga u velikoj mjeri zavisi prekid ovog sukoba – on je usmjeren ka tome da se rat okonča. Još jednom naglašavam: drugog izlaza nema, kao ni drugog rješenja. Upravo se po tome ovaj sukob u Ormuskom moreuzu i Omanskom zalivu razlikuje od rata u Ukrajini. Ovdje je riječ o složenijem konfliktu nego što je to slučaj u Iranu", naveo je Lukašenko, prenosi Srna.