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Ubijen novinar koji je izvještavao o kriminalu, novinarka oteta

Autor:

ATV
12.06.2026 18:14

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Убијен новинар који је извјештавао о криминалу, новинарка отета

Meksički novinar koji je izvještavao o kriminalu ubijen je, dok je jedna novinarka oteta u istom regionu Meksika i u toku je potraga za njom, prenosi danas Si-Bi-Es njuz.

Novinar Luis Anhel Lopez Valdez je već ranije dobijao prijetnje zbog svog izvještavanja, a lokalne vlasti su preduzele mjere da ga zaštite, objavio je na društvenim mrežama list "Vangardija", za koji je on radio.

"Lopez Valdez je ubijen rano u četvrtak ujutro u gradu Poza Rika, nakon što su ga presreli naoružani ljudi dok je vozio", navodi se u članku objavljenom na veb stranici lista, koji je pozvao da smrt reportera ne prođe nekažnjeno i da počinioci budu privedeni pravdi.

U međuvremenu, nastavlja se potraga za novinarkom Roksanom Guzman, koja je prošle nedjelje oteta iz svog doma u istom regionu u Verakruzu.

Snimci prikazuju naoružane napadače kako provaljuju kroz ulazna vrata prije nego što uđu u kuću i prijete Guzmanovoj, a njena sudbina i dalje nije poznata.

Kancelarija državnog tužioca Verakruza potvrdila je da tužioci, forenzički stručnjaci i policajci tragaju za novinarkom.

Meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum izjavila je da se slučajem bave i savezne i državne vlasti.

Istočnu priobalnu državu Verakruz pogađa nasilje povezano sa drogom i smatra se posebno rizičnim regionom za novinare, prenio je Tanjug.

Meksiko je jedna od najopasnijih zemalja na svijetu za bavljenje novinarstvom, pokazuju podaci organizacije Reporteri bez granica.

U izvještaju objavljenom u decembru prošle godine, navodi se da je najmanje devet novinara ubijeno 2025. u Meksiku, koji je prošle godine bio druga najopasnija zemlja na svijetu za reportere.

Najsmrtonosnija godina za novinare u Meksiku bila je 2022, kada se dogodilo 13 ubistava, naveo je Komitet za zaštitu novinara.

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Tagovi :

Meksiko

Novinar

organizovani kriminal

Ubistvo

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