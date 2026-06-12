Oglasila se Meta: Ponovo rade Fejsbuk i Instagram

Tehnički problem koji je doveo do gašenja Fejsbuka i Instagrama je riješen, saopšteno je iz kompanije Meta.

Društvene mreže Fejsbuk i Instagram pale su danas nakratko, a iz kompanije Meta kažu da je riješen tehnički problem koji je doveo do gašenja ovih aplikacija.

Nauka i tehnologija Pao "Fejsbuk", ne radi ni "Mesindžer"!

Pojedini korisnici navodili su da im se aplikacije ne učitavaju, dok su drugi prijavljivali probleme sa osvježavanjem početne stranice i objavljivanjem sadržaja.