Oglasila se Meta: Ponovo rade Fejsbuk i Instagram

Autor:ATV
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Tehnički problem koji je doveo do gašenja Fejsbuka i Instagrama je riješen, saopšteno je iz kompanije Meta.
Društvene mreže Fejsbuk i Instagram pale su danas nakratko, a iz kompanije Meta kažu da je riješen tehnički problem koji je doveo do gašenja ovih aplikacija.
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Pojedini korisnici navodili su da im se aplikacije ne učitavaju, dok su drugi prijavljivali probleme sa osvježavanjem početne stranice i objavljivanjem sadržaja.
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