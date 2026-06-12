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Oglasila se Meta: Ponovo rade Fejsbuk i Instagram

Autor:

ATV
12.06.2026 17:46

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Огласила се Мета: Поново раде Фејсбук и Инстаграм

Tehnički problem koji je doveo do gašenja Fejsbuka i Instagrama je riješen, saopšteno je iz kompanije Meta.

Društvene mreže Fejsbuk i Instagram pale su danas nakratko, a iz kompanije Meta kažu da je riješen tehnički problem koji je doveo do gašenja ovih aplikacija.

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Pojedini korisnici navodili su da im se aplikacije ne učitavaju, dok su drugi prijavljivali probleme sa osvježavanjem početne stranice i objavljivanjem sadržaja.

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Tagovi :

pao fejsbuk

Instagram

Facebook

Kompanija Meta

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