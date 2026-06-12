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Instagram uveo opciju koja je oduševila korisnike

Autor:

ATV
12.06.2026 11:28

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Foto: Pixabay/Memed_Nurrohmad

Instagram je konačno uveo jednu od najtraženijih funkcija - korisnici sada mogu ručno da mijenjaju raspored objava na svom profilu zahvaljujući novoj opciji pod nazivom "Grid Reordering".

Do sada su se objave na Instagram profilu prikazivale isključivo hronološkim redosljedom, odnosno prema datumu objavljivanja. Jedini način da se određeni sadržaj istakne bila je funkcija "Pin", koja omogućava kačenje do tri objave na vrh profila.

Nova opcija donosi mnogo veću slobodu.

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Kako radi funkcija

Korisnici sada mogu da otvore svoj profil, pritisnu i zadrže bilo koju objavu, a zatim izaberu opciju "Reorder Grid". Nakon toga, dovoljno je prevući objave na željenu poziciju i promjena će odmah biti sačuvana.

Instagram navodi da je cilj funkcije da korisnicima omogući da svoj profil organizuju na način koji najbolje predstavlja njihov identitet, kreativni rad ili proizvode koje žele da istaknu.

Nove kreativne opcije

Pored reorganizacije profila, Instagram uvodi i lakše deljenje muzike sa Spotifi servisa putem Notes funkcije.

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Takođe, od 20. juna korisnicima će biti dostupni novi rukopisni fontovi kreirani na osnovu stvarnog rukopisa poznatih kreatora sadržaja. Novi fontovi moći će da se koriste u Rils i Stories objavama.

Reakcije korisnika na društvenim mrežama uglavnom su veoma pozitivne. Mnogi smatraju da je funkcija trebalo da bude dostupna još prije desetak godina, dok drugi i dalje traže povratak prikaza objava prijatelja u strogo hronološkom redosledu. Za sada je Grid Reordering dostupan samo na mobilnim uređajima.

(B92)

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