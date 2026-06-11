Naučnici na pragu nemogućeg: Eksperimentalnom terapijom žele da podmlade ćelije oka

Počelo je prvo kliničko ispitivanje na ljudima koje ima za cilj da „vrati vrijeme unazad“ ćelijama oka i pomogne u obnavljanju vida izgubljenog usljed starenja i bolesti.

Američka biotehnološka kompanija Lajf Biosajens saopštila je da je prvom pacijentu dala eksperimentalnu terapiju pod nazivom ER-100, koja se trenutno testira kod osoba sa glaukomom i drugim oštećenjima očnog živca.

Kako funkcioniše nova terapija

Terapija je zasnovana na aktiviranju tri gena u ćelijama mrežnjače koje povezuju oko i mozak. Naučnici se nadaju da bi na taj način mogli da „podmlade“ oštećene ćelije i poboljšaju njihovu funkciju.

Istraživači sa Univerziteta Harvard prethodno su pokazali da ova metoda može djelimično da podmladi stare ćelije kod miševa. Sada će prvi put biti testirana na ljudima.

Naša istraživanja ukazuju da je starenje povezano sa gubitkom epigenetskih informacija, a cilj terapije je da ih obnovi - rekao je genetičar Dejvid Sinkler sa Harvarda, jedan od autora projekta.

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Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je početak kliničkog ispitivanja u januaru ove godine.

U prvoj fazi učestvovaće 18 pacijenata. Naučnici će ih pratiti najmanje pet godina kako bi procijenili bezbjednost terapije i njen uticaj na vid.

Ipak, dio stručne javnosti upozorava da je riječ o veoma rizičnom pristupu. Promjena aktivnosti gena može imati nepredvidive posljedice, uključujući mogućnost nastanka kancerogenih promjena.

Pojedini naučnici takođe ističu da terapija ne rješava osnovni uzrok glaukoma, odnosno povišen očni pritisak, zbog čega nije sigurno koliko bi eventualni pozitivni efekti mogli da traju.

Za sada nije poznato da li ER-100 zaista može da podmladi ljudske ćelije i obnovi vid. Upravo zato će rezultati ovog ispitivanja biti pažljivo praćeni, jer bi mogli da pokažu da li je moguće usporiti ili čak djelimično preokrenuti procese starenja kod ljudi piše "Science alert".