Teška nesreća u BiH: Pala kašika sa bagera, sudarili se kamion i kombi

Na magistralnom putu u mjestu Ljubina kod Ilijaša danas je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali kamion i kombi vozilo, a prema prvim informacijama uzrok nesreće bila je kašika bagera koja je pala sa teretnog vozila.

Kombi je pretrpio veliku materijalnu štetu na prednjem dijelu, dok je kamion završio van kolovoza nakon sudara. Na cesti su bili rasuti dijelovi vozila, a saobraćaj se odvijao otežano, zbog čega su se formirale duže kolone u oba smjera.

Banja Luka Plaže u Banjaluci pod lupom - nadležni poslali apel građanima

Prema riječima očevidaca, kašika bagera koja se prevozila na prikolici pala je na kolovoz, nakon čega je došlo do sudara između kombija i teretnog vozila.

Na mjesto nesreće izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj i regulisali saobraćaj, dok su nadležne službe radile na uklanjanju oštećenih vozila i tereta s ceste.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, a više detalja biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

Region Mislio da ulaže u kriptovalute, ostao praznih džepova: Penzioner nasjeo na prevaru

Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom puta između Srednjeg i Ljubine, gdje su zbog nesreće tokom dana zabilježene velike gužve i usporeno odvijanje saobraćaja.

(Crna-Hronika)