Teška nesreća kod Laktaša, motociklista prevezen na UKC

Motociklista B.V. iz Gradiške teško je povrijeđen u saobraćajnoj koja se sinoć oko 20.30 sati dogodila u mjestu Aleksandrovac kod Laktaša.

"U nezgodi je učestvovalo lice R.P. iz Gradiške koje je upravljalo putničkim vozilom marke pežo i lice B.V. iz Gradiške, koje je upravljalo motociklom marke kavasaki", pojasnili su iz Policijske uprave Banjaluka.

Vozač motocikla je zadobio teške povrede i ljekarska pomoć mu je ukazana na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.