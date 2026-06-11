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Teška nesreća kod Laktaša, motociklista prevezen na UKC

Autor:

Stevan Lulić
11.06.2026 10:36

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Удес мотоцикл
Foto: Pexels/Valentin Sarte/Ilustrativna fotografija

Motociklista B.V. iz Gradiške teško je povrijeđen u saobraćajnoj koja se sinoć oko 20.30 sati dogodila u mjestu Aleksandrovac kod Laktaša.

"U nezgodi je učestvovalo lice R.P. iz Gradiške koje je upravljalo putničkim vozilom marke pežo i lice B.V. iz Gradiške, koje je upravljalo motociklom marke kavasaki", pojasnili su iz Policijske uprave Banjaluka.

Vozač motocikla je zadobio teške povrede i ljekarska pomoć mu je ukazana na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Motocikl

Laktaši

Policija

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