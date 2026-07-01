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Autoputevi Srpske otvorili prodajno mjesto u Banjaluci: TAG uređaji uz 15 posto popusta

Autor:

Magdalena Gligić
01.07.2026 21:06

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Зграда Аутопутева Република Српска
Foto: ATV

U prostorijama "Autoputeva Republike Srpske" u Banjaluci otvoreno je prodajno mjesto gdje građani mogu kupiti TAG uređaje za elektronskog plaćanje putarine.

Prvi na prodajnom mjestu bio je v.d. direktor "Autoputeva" Radovan Višković. Kako kaže neće dugo ostati vlasnik prvog kupljenog taga jer će ga ubrzo pokloniti. Dodao je i da je prodajno mjesto otvoreno kako bi olakšalo korisnicima kupovinu uređaja.

"Ne mora niko iz Banjaluke da gubi vrijeme da ode sada do Jakupovaca ili Kladara, nego to sada može ovde da uradi u Banjaluci", rekao je v.d. direktora Autoputeva Republike Radovan Višković.

Prije mjesec dana otvoreno je i prodajno mjesto u Bijeljini, a to je pokazatelj želje Autoputeva Srpske da olakšaju saobraćanje svim korisnicima širom Republike Srpske.

"Imamo prodaju uređaja u našoj poslovnici u Bijeljini tako da na neki način pokušavamo da korisnicima idemo u susret da olakšamo pristup elektronskoj naplati i tag uređaju", dodao je Višković.

Osim u Republici Srpskoj TAG se može koristiti i u Federaciji BiH i Srbiji.

"Značajan je prolazak turista i naših ljudi koji žive van granica Republike Srpske i BiH. Zato smo nastajali da naše usluge na neki način upravo računajući da smo na početku turističke sezone i da na neki način pokušamo gužve na naplatnim stanicama svesti na što je moguće manju mjeru", naglasio je Višković.

Ovim elektronskim uređajem plaćanje putarine obavlja se bez zaustavljanja na naplatnim kućicama. Osim uštede vremena i finansija, kupovina Taga na prodajnom mjestu je i lakša opcija kupovine ali i bezbjedniji način putovanja. Prodajno mjesto radiće radnim danom od 9 do 18, a subotom od 8 do 14 časova i u tom periodu građani će moći izvršiti kupovinu uz popust od 15 odsto.

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Tagovi :

TAG uređaj

Autoputevi Republike Srpske

Putarina

Republika Srpska

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