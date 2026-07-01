U 21. vijeku "uspjeh" kanister vode: Banjalučani idalje bez osnovnih životnih uslova

Tužno i žalosno - tako bi se mogli opisati postupci PDP-ovih aktivista koji ovih dana Banjalučanima dijele kanistere vode, prestavljajući to kao uspjeh.

Postavlja se pitanje kako je moguće da je u 21. vijeku uspjeh da mještani prigradskih banjalučkih naselja dobijaju vodu iz kanistera.

PDP-ov aktivista Saša Runjo se ponudio da dostavlja vodu mještanima Prijakovaca te istakao da jave ukoliko im treba voda za piće.

"Tri cisterne vode su dopremane našim mještanima u Prijakovcima, dopremljena je voda koja je za piće, oko 100 kartona vode sam podijelio mještanima po kućama", rekao je Runjo.

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Dodaje da svi kojima treba voda da mu se mogu lično javiti, "zaboravljajući" činjenicu da su upravo ljudi iz njegovog političkog kruga zavrnuli česmu brojnim Banjalučanima.

"Svi koji imaju potrebu za vodom mogu se meni lično javiti, kod kuće imam pitku vodu i mogu im donijeli na bilo koju adresu, mogu im odnijeti i do Dragočaja, zavisi do koje lokacije, nije problem nikakav, u svako doba", kaže Runjo.

Da se "trguje" osnovnim ljudskih potrebama, jasno je mještanima koji danima nemaju vodu i snalaze se na sve moguće načine.

Jasno je i da su prepušteni sami sebi i da kanister vode u 21. vijeku ne može pomoći ljudima da održavaju ličnu higijenu.

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Nadležni najavljuju da bi restrikcije od sredine avgusta mogle postati prošlost, što ukazuje da bi hiljadama Banjalučana voda mogla stići pred početak izborne kampanje.

Zbog tuđih političkih hirova, ispaštaju Banjalučani pred kojima je dugo vrelo ljeto.

Građanima nisu potrebna nova obećanja pred nadolazeću kampanju, već voda koja će poteći kad otvore česmu.