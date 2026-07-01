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Oglasio se Dom zdravlja o salmoneli u vrtiću "Neven": Poznato u kakvom su stanju djeca

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ATV redakcija
01.07.2026 12:05

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Огласио се Дом здравља о салмонели у вртићу "Невен": Познато у каквом су стању дјеца
Foto: ATV

D‌jeca iz predškolske ustanove "Neven" koja su imala simptome gastrointestinalnog oboljenja osjećaju se dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom, rečeno je Srni u Domu zdravlja Banjaluka.

Iz te zdravstvene ustanove su naveli da Higijensko-epidemiološka služba od 19. juna, kada je prijavljen prvi slučaj, sprovodi intenzivan epidemiološki nadzor povodom pojave ovog oboljenja.

Nakon prvih prijava zaraznog oboljenja sa dijagnozom enterokolitisa sprovedeno je epidemiološko istraživanje, aktivno traženje oboljelih, epidemiološko anketiranje roditelja, pojačan zdravstveni nadzor, dezinfekcija prostora, kao i druge mjere propisane važećim procedurama za postupanje kod zaraznih bolesti.

Iz Doma zdravlja Banjaluka su dodali da su u skladu sa zakonskim propisima i procedurama za prijavljivanje i suzbijanje zaraznih bolesti, u više navrata obavijestili Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Zdravstvenu inspekciju grada Banjaluka i Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje o svim saznanjima, preduzetim aktivnostima i toku epidemiološkog istraživanja.

"Zaključno sa 30. junom iz uzoraka koprokulture kod 16 d‌jece i jedne vaspitačice iz vrtića `Neven` izolovana je salmonela enteritidis", potvrdili su iz Doma zdravlja.

U skladu sa epidemiološkim preporukama preporučeno je da svi zaposleni u vrtiću, sva lica koja učestvuju u pripremi, distribuciji i posluživanju hrane, kao i sva d‌jeca koja pohađaju ovu predškolsku ustanovu, izvrše tri uzastopna pregleda koprokulture.

Klinička slika oboljelih najčešće je podrazumijevala dijareju, povišenu tjelesnu temperaturu, povraćanje i bolove u stomaku.

"Sva d‌jeca koja su imala simptome trenutno se osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom", naglasili su iz Doma zdravlja.

Iz ove zdravstvene ustanove su naveli da je Higijensko-epidemiološka služba sprovela sve mjere iz svoje nadležnosti, uključujući epidemiološko anketiranje, zdravstveni nadzor, dezinfekciju objekta, zdravstveno-vaspitni rad sa roditeljima i zaposlenima, kao i kontinuirano praćenje epidemiološke situacije i pojave novih slučajeva oboljenja.

Iz Doma zdravlja su napomenuli da Higijensko-epidemiološka služba nije nadležna za utvrđivanje uzroka oboljenja putem uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja hrane, vode i drugih potencijalnih izvora zaraze.

"Epidemiološko istraživanje i dalje je u toku, a svakodnevno se prati epidemiološka situacija. Sve dalje aktivnosti usmjerene su na prikupljanje dodatnih epidemioloških i laboratorijskih podataka radi potpunog rasvjetljavanja okolnosti nastanka i širenja oboljenja", naglasili su iz banjalučkog Doma zdravlja.

Vrtić "Neven" banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje zatvoren je do petka nakon što se ispostavilo da je određeni broj d‌jece pozitivan na salmonelu, rekao je Srni direktor Centra Petar Jokanović.

"Trenutno imamo 16 zaražene d‌jece, a salmonela je naknadno potvrđena i kod jednog vaspitača. Zatvorili smo vrtić na tri dana i uslovili roditelje da se d‌jeca mogu vratiti u objekat samo ako imaju negativan nalaz na salmonelu", istakao je Jokanović.

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Tagovi :

vrtić Neven

Dom zdravlja

salmonela

Djeca

epidemiolog

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