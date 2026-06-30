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Od Banjaluke do Krfa biciklima u humanoj misiji: 1.900 kilometara za Slobodana

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 22:32

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Владан и Алекса на бициклима од Бањалуке до Крфа у хуманој мисији за Слободана
Foto: Ustupljena fotografija

Od Banjaluke do Krfa biciklima, Aleksa Kresojević i Vladan Kljajić prešli su gotovo 1.900 kilometara za 12 dana u humanoj misiji.

Na taj način odlučili su da pruže podršku svom prijatelju Slobodanu Kesiću.

Cijelo putovanje zabilježili su kamerom.

Tim povodom ugostili smo Aleksu i Vladana, koji su sa nama podijelili utiske i iskustva sa ovog nesvakidašnjeg putovanja.

Njihovu priču pogledajte u video prilogu.

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Tagovi :

Aleksa Kresojević

Vladan Kljajić

Slobodan Kesić

Banjaluka

humanost

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