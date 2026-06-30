Od Banjaluke do Krfa biciklima u humanoj misiji: 1.900 kilometara za Slobodana

Foto: Ustupljena fotografija

Od Banjaluke do Krfa biciklima, Aleksa Kresojević i Vladan Kljajić prešli su gotovo 1.900 kilometara za 12 dana u humanoj misiji.

Na taj način odlučili su da pruže podršku svom prijatelju Slobodanu Kesiću. Cijelo putovanje zabilježili su kamerom. Tim povodom ugostili smo Aleksu i Vladana, koji su sa nama podijelili utiske i iskustva sa ovog nesvakidašnjeg putovanja. Njihovu priču pogledajte u video prilogu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.