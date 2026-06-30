Od Banjaluke do Krfa biciklima u humanoj misiji: 1.900 kilometara za Slobodana

Autor:ATV redakcija
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Od Banjaluke do Krfa biciklima, Aleksa Kresojević i Vladan Kljajić prešli su gotovo 1.900 kilometara za 12 dana u humanoj misiji.
Na taj način odlučili su da pruže podršku svom prijatelju Slobodanu Kesiću.
Cijelo putovanje zabilježili su kamerom.
Tim povodom ugostili smo Aleksu i Vladana, koji su sa nama podijelili utiske i iskustva sa ovog nesvakidašnjeg putovanja.
Njihovu priču pogledajte u video prilogu.
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