Vrućine napunile banjalučke apoteke: Javljaju se i stari i mladi

Visoke temperature posljednjih dana natjerale su mnoge građane da češće kontrolišu krvni pritisak, a u banjalučkim apotekama potvrđuju da je broj onih koji dolaze na mjerenje znatno povećan.

Iz jedne banjalučke apoteke za "BL portal" kažu da vrućine utiču na veliki broj ljudi, bez obzira na godine.

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“Dosta je povećan broj građana koji dolaze da provjere krvni pritisak. Kod nekih je povišen, kod drugih snižen, a ove vrućine pogodile su sve grupe stanovništva, nije važno da li su mlađi ili stariji”, navode iz apoteke.

Dodaju da, iako se sve više ljudi odlučuje da provjeri krvni pritisak, nije zabilježena veća prodaja aparata za kućno mjerenje.

“Vrućine nisu ubrzale prodaju aparata za mjerenje krvnog pritiska. Građani koji već imaju problema sa pritiskom uglavnom posjeduju aparat i znaju kako da prate svoje stanje”, ističu oni.

Ljekari upozoravaju da ekstremno visoke temperature mogu dovesti i do povećanja i do sniženja krvnog pritiska, zbog čega su česti simptomi poput vrtoglavice, glavobolje, malaksalosti, umora ili osjećaja nesvjestice.

Hidratacija nije dovoljna

Iako se često savjetuje povećan unos tečnosti tokom vrelih dana, iz apoteke napominju da sama hidratacija nije dovoljna kada je riječ o osobama koje imaju povišen krvni pritisak.

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“Hidratacija sama po sebi neće riješiti problem visokog krvnog pritiska. Najvažnije je da se redovno uzima propisana terapija i da se poštuju preporuke ljekara”, poručuju farmaceuti.

Stručnjaci savjetuju da se tokom toplotnog talasa izbjegava boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, da se organizam redovno rashlađuje, prati zdravstveno stanje i, ukoliko se jave izraženi simptomi ili veće oscilacije krvnog pritiska, potraži ljekarska pomoć.