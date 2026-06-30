U Hercegovini upekao zvizdan: Dnevna temperatura obara rekorde

Upekao je zvizdan, ma ovo je živa žega, pravi je čelopek, to su izrazi koji se ovih dana najčešće izgovaraju u Hercegovini. Dnevna temperatura obara rekorde, ne pada ni noću. Trebišnjica je spas.

17 tropskih dana i 13 tropskih noći to je obilježilo ovaj jun u Trebinju. Južnjaci se bore i snalaze na sve načine.

Anketa:

Je li vruće?

"Jeste".

Kako se rashlađujete?

"Svakako, ali se teško uspijeva, malo lubenica, malo vodom i limunom, umivam se hladnom vodom".

Kako po noći?

"A ponoći ja vani spavam, noćas sam vani spavala, prelijepo vjerujte"

Kako po noći izdržavate?

"Nikako, ustajem, pijem pivo, onda utakmice gledam".

"Loše, loše stvarno, ne može se spavati, ne može ništa"

Na koji način se rashlađujete?

"Ne znam šta da kažem, pod tuš i ništa drugo".

"Ovo je najtoplije do sada. Nije topliji dan bio, danas je najtoplije", kažu građani Trebinja.

I jeste najtoplije. Živa je uveliko prelazila četrdeseti podiok. Snalaze se i turisti, svrate do rijeke.

"Evo se hladim momentalno i super je. Jako je toplo".

Da li je hladna Trebišnjica?

"Jeste, osvježavajuće".

"Vruće je, ali vrijedi ovdje doći. Ja sam sa Floride".

"U Trebinju je uvijek lijepo, pa čak i na plus 40"

"Pa jeste toplo, ali su ljudi mnogo prijatni pa je sve podnošljivije", kažu turisti.

Subjektivni osjećaj vreline mnogo je veći od zvaničnih temperatura. U Meteorološkoj stanici kažu da je centru grada toplije i za deset stepeni u odnosu na mjesto gdje se oni nalaze.

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"Juče je na primjer u Trebinju bio procenat vlažnosti 31%, temperatura je bila 37 stepeni, subjektivni osjećaj je kao 42 stepena", rekao je Predrag Palikuća, Meteorološka stanica Trebinje.

Poželjno je izbjegavati sunce kažu doktori ali ako to nije moguće onda je oprez neophodan.

"Da zaštitimo otvorene dijelove tijela prozračnom laganom odjećom, pogotovo glavu, obavezni su šeširi i kačketi. Da se unosi dovoljna količina tečnosti, bode i voćnih negaziranih prirodnih sokova", rekla je Tanja Novarlić, načelnik Odjeljenja intenzivne njege u Bolnici Trebinje.

Kolapsi, hipotenzije, hipertenzije, sunčanice to je ono što ovih dana konstatuju u trebinjskoj Hitnoj pomoći a za ATV kažu da se broj pacijenata stalno povećava. Sve je više i onih koji se javljaju zbog boda insekata.