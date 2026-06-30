"Fotografija u službi zaštite kulture": Dokumentovanje spomenika Trebinja

U okviru projekta „Fotografija u službi kulture i ekologije“, koji realizuje Udruženje građana „Mostovi“, u toku su aktivnosti dokumentovanja nacionalnih spomenika i kulturnih dobara na području grada Trebinja.

Cilj projekta je da se kroz fotografiju evidentira i predstavi trenutno stanje kulturno-istorijskog nasljeđa, sa posebnim fokusom na spomenike koji su izloženi propadanju, neadekvatnom održavanju i negativnim uticajima okoline.

Kroz terenski rad i angažovanje polaznika škole fotografije nastaje jedinstvena fotografska dokumentacija koja će poslužiti kao osnova za dalje aktivnosti zaštite i promocije kulturnih dobara.

Fotografija u ovom projektu nije samo umjetnički izraz, već sredstvo dokumentovanja i javnog zagovaranja. Vizuelnim prikazom stanja spomenika želimo skrenuti pažnju institucija, stručne javnosti i građana na potrebu sistematske zaštite kulturnog nasljeđa, kao i na značaj očuvanja identiteta i istorijskog pamćenja lokalne zajednice.

Prikupljena fotografska građa biće predstavljena kroz katalog koji će sadržavati osnovne podatke o spomenicima i prikaz njihovog trenutnog stanja. Katalog će biti dostavljen relevantnim institucijama i korišten kao doprinos inicijativama za unapređenje zaštite kulturnih dobara na području Trebinja.

Dokumentovanjem stvarnog stanja kulturnih dobara projekat nastoji da doprinese boljem razumijevanju problema njihove zaštite i podstakne odgovorne institucije na preduzimanje konkretnih mjera očuvanja kulturnog nasljeđa Trebinja.

Aktivnost se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 – ReLOaD3, koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava, uključujući i Grad Trebinje koji sufinansira projekte u Trebinju, u iznosu od 35%, navodi se na sajtu Grada Trebinje