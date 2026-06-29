Gori u BiH: Veliki požar zahvatio 20 hektara

Veliki požar izbio je u mjestu Oštrc u opštini Posušje, a na nepristupačnom terenu gori oko 20 hektara guste borove šume, trave i niskog rastinja.

Ove informacije potvrdio je komandir Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona Drago Martinović.

U gašenju šumskog požara, koji se proteže sjeverozapadno od jezera Tribistovo prema Tomislavgradu, poslije podne su učestvovali i er traktori.

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"Večeras će vatru gasiti vatrogasci, a sutra ćemo tražiti pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH", rekao je Martinović, prenose federalni mediji.

Prema njegovim riječima, očekuje se da će u gašenju sutra ponovo učestvovati er traktori sa aerodroma Mostar.

Na terenu su vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Posušje uz pomoć Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakitno.

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Vatrogasne ekipe ostaju na terenu, a više informacija o razmjerama požara i stanju na požarištu očekuje se nakon novih procjena nadležnih službi, prenosi "Srna".