Lokalizovan požar u Grmljanima, prati se situacija

Autor:ATV redakcija
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Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, rekao je Srni komandir Teritorijalne-vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
Kašiković je rekao da je požar u ovom dijelu sela smanjen na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu.
"Vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinja konstantno vrši nadzor, trenutno smo u Grmljanima, u gornjem i donjem dijelu sela, pratimo tu situaciju, kao i prema selu Rapti i tu postoji žarište", rekao je Kašiković.
On je zahvalio mještanima sela na pomoći u gašenju požaru i što su odgovorili na apel vatrogasaca.
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