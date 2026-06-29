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Lokalizovan požar u Grmljanima, prati se situacija

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 13:05

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У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.
Foto: ATV

Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, rekao je Srni komandir Teritorijalne-vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.

Kašiković je rekao da je požar u ovom dijelu sela smanjen na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu.

"Vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinja konstantno vrši nadzor, trenutno smo u Grmljanima, u gornjem i donjem dijelu sela, pratimo tu situaciju, kao i prema selu Rapti i tu postoji žarište", rekao je Kašiković.

On je zahvalio mještanima sela na pomoći u gašenju požaru i što su odgovorili na apel vatrogasaca.

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Tagovi :

Trebinje

požar

Vatrogasci

vatra

lokalizovan požar

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