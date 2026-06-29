Vatra se približava kućama u Popovom polju

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Vatrena stihija približila se kućama u selu Donji Grmljani u Popovom polju, gdje pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje ulažu nadljudske napore kako bi odbranili objekte i spriječili dalje širenje požara.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejan Kašiković kaže da vatrogasci danonoćno djeluju na terenu uprkos izuzetno teškim uslovima, štiteći živote i imovinu stanovništva. Gradovi i opštine Požar u selu Slivlja kod Gacka ugrožava kuće „Nema mjesta panici. Građani mogu imati puno povjerenje u odgovornost, stručnost i profesionalizam pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice. Borba traje i nećemo odustati dok opasnost ne bude otklonjena“, kaže Kašiković. On je istakao da je ponosan na pripadnike jedinice koji, kako kaže, hrabro i složno brane svaku kuću, svako selo i svakog čovjeka.

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