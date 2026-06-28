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Jeziv prizor: Vatra progutala automobil na ulazu u Banjaluku

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 14:50

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Језив призор: Ватра прогутала аутомобил на улазу у Бањалуку
Foto: screenshot / Facebook / Srpskainfo.com

Na magistralnom putu Banjaluka - Prijedor u mjestu Prijakovci zapalio se automobil.

"Oprez. Prijakovci kod Mercedes servisa. Auto se zapalilo. Policija pušta traku po traku", navodi se u poruci u grupi Patrole, radari, duali.

Za sada nema informacija o povrijeđenima.

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Tagovi :

požar

Prijakovci

Zapaljen automobil

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