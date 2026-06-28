Jeziv prizor: Vatra progutala automobil na ulazu u Banjaluku

Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu Banjaluka - Prijedor u mjestu Prijakovci zapalio se automobil.
"Oprez. Prijakovci kod Mercedes servisa. Auto se zapalilo. Policija pušta traku po traku", navodi se u poruci u grupi Patrole, radari, duali.
Za sada nema informacija o povrijeđenima.
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