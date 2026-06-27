Obustavljena potraga: Pronađeno tijelo Milanka Ljepoje

Prijedorska policija je pronašla tijelo Ljepoja Milanka iz Novog Grada za kojim je trajala potraga od 13. juna.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor obustavili su potragu za Ljepoja Milankom iz Novog Grada čije je tijelo u četvrtak 25. juna pronađeno na području mjesta Sokolište opština Novi Grad. Nestanak Ljepoja Milanka Policijskoj upravi prijavljen je 13.06.2026. godine", saopšteno je iz policije.

Uviđajem na licu mjesta i obdukcijom nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela.