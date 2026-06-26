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Majka uhapšena zbog sumnje da je ubila tromjesečnog dječaka: Beba pronađena mrtva u rijeci

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 20:43

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ухапшена жена лисице на рукама затвор
Foto: Pexel/ Ron Lach

Majka je uhapšena zbog sumnje da je ubila svog tromjesečnog sina, za kojeg je ranije tvrdila da je otet iz dječjih kolica.

Dijana L. (32) je prijavila nestanak bebe 18. juna, navodeći da je dijete oteto, ali policija nije pronašla dokaze koji bi potvrdili njenu tvrdnju.

Dijete pronađeno u rijeci

Dijete je pronađeno mrtvo sljedećeg dana u rijeci, oko 500 metara od njene kuće u Reningenu u Njemačkoj.

Sada je Dijana L. uhapšena zbog sumnje na ubistvo tromjesečnog dječaka.

Ranije je bila osumnjičena i za napuštanje djeteta te lažiranje otmice.

Dijana L. je, prema navodima, saznala da je trudna tek u petom mjesecu, a njen sin Adrian rođen je prije vremena.

Živjeli su u skučenom i zapuštenom stanu, gdje su komšije govorile da su često slušale Dijanu kako se svađa s bivšim dečkom.

- Tu je uvijek bilo bučno i haotično - prisjetila se jedna komšinica.

Njen novi partner povremeno je boravio u stanu, ali nije živio stalno s njima.

Majka njenog bivšeg partnera također je živjela u tom stanu, a bivše kolege su izjavile da je Dijana očajnički željela da ode iz takvog okruženja.

U razgovoru za Bild, kolege su rekle: “Dijana je pokušavala pronaći bolji stan za sebe i svog novog partnera. Željela je pobjeći iz skučenih uslova i okončati haos.”

Hitne službe pronašle su tijelo djeteta blizu potoka Rankbah u petak oko 13:45 sati.

Policija je potvrdila da je riječ o tromjesečnoj bebi čiji je nestanak prijavljen dan ranije.

Dijana je ranije odvela dijete u supermarket “Rewe”, oko 800 metara od kuće.

U razgovoru za Bild, njena majka je izjavila: “Moja kćerka se vratila kući iz kupovine, imala je kese sa sobom i htjela ih je ponijeti na sprat.”

Dijana je potom ostavila dijete u kolicima ispred kuće na trotoaru, ali je kasnije tvrdila da ga više nije bilo kada se vratila.

Prvobitno je policiji rekla da je dijete oteto dok je ona bila u kući.

Velika potraga

Nakon prijave nestanka pokrenuta je velika potraga uz upotrebu dronova, helikoptera, vatrogasaca i 40 spasilačkih pasa, prenosi Dejlimejl.

Policija je pretraživala teren, a potraga je obustavljena nakon što je tijelo bebe pronađeno 19. juna.

U toku je istraga protiv Dijane, a formirana je i posebna jedinica za ubistva.

Reagujući na vijest o smrti bebe, gradonačelnica Reningena, Melani Hetmer, ranije je izjavila: “Bez riječi sam i duboko sam zabrinuta.”

Avaz

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