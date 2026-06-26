Uhapšen osumnjičeni: Lažnim profilima varao ljude i tražio novac

Lice čiji su inicijali S.R. uhapšeno je zbog sumnje da je putem društvene mreže kreiralo više lažnih profila koristeći lične podatke, fotografije i brojeve telefona drugih lica, te lažnim predstavljanjem od drugih korisnika tražilo novčane uplate, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a pod nadzorom banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva, u pretresu prostorija koje koristi osumnjičeno lice pronađeni su i oduzeti mobilni telefoni, SIM kartice i drugi dokazi koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog d‌jela.

Lice S.R. su uhapsili ppripadnici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet, Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.