Mladić u vožnji pao sa krova automobila: Određen pritvor vozaču

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor za Armana Omeragića (22) osumnjičenog da je pijan upravljao automobilom sa čijeg je krova u vožnji pao mladić i zadobio teške povrede.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično d‌jelo.

Omeragić je osumnjičen da je 24. juna pola sata iza ponoći kod zgrade Radio-televizije BiH pod dejstvom alkohola upravljao automobilom "audi A6", iako je znao da se krovu vozila nalazi dvadesetjednogodišnjak, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

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Iz Tužilaštva navode da je uvidom u prekršajnu evidenciju utvrđeno da je osumnjičeni u protekle dvije godine počinio više od 20 saobraćajnih prekršaja, te da je kritične noći upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola bila poništena.