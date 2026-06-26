Udes u kružnom u Banjaluci, nastao potpuni kolaps

U kružnom toku na zapadnom tranzitu u Banjaluci, a koji vodi ka Laušu, Gimnaziji i dalje tranzitom ka gradu, nešto prije deset časova dogodila se saobraćajna nezgoda.

To je bilo dovelo do potpunog kolapsa u ovom dijelu grada.

Kako javljaju vozači, formirale su se ogromne kolone u svim pravcima od kružnog toka.

“Kolaps iz svih pravaca“, napisao je jedan građanin putem jedne od Viber grupa u kojima vozači razmjenjuju informacije o stanju na putevima.

Za sada nema informacija da li je u udes neko povrijeđen, niti da li je neko u njemu povrijeđen.