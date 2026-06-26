Presreo dvojicu mladića, pa pucao iz pištolja: Jednom od njih stavio oružje pod bradu

Autor:ATV redakcija
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U noći sa srijede na četvrtak u Maglaju se desila pucnjava u kojoj, srećom, nije bilo povrijeđenih osoba.
Ipak, zbog nje je jedno lice lišeno slobode.
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Naime, Policijskoj stanici Maglaj je oko ponoći prijavljeno da je u mjestu Kopice lice S.S. (28) presrelo lica K.A. (22) i maloljetnika (17), obojica iz Maglaja, nakon čega je ispalio nekoliko hitaca iz pištolja.
Nakon što je pucao, S.S. je pištolj stavio pod bradu licu K.A.
Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Ugrožavanje sigurnosti” lice S.S. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada, te je od istog privremeno oduzet jedan gasni pištolj.
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Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Maglaj koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela “Ugrožavanje sigurnosti”.
(Crna-Hronika)
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