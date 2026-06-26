Na spisku nestalih u zemljotresu u Venecueli 45.527 ljudi

Ukupno 45.527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica "Desaparesios teremoto Venecuela".

Spisak je sastavljen na osnovu prijava korisnika stranice koji pokušavaju da pronađu nestale drage osobe, piše "Raša tudej".

Raste broj žrtava zemljotresa - spasioci u trci s vremenom

Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povrijeđeno, izjavio je ministar zdravlja Karlos Alvarado. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od sto godina.

Više od 4.300 hospitalizovano

Alvarado je za državnu televiziju rekao da su zdravstvene ustanove do četvrtka u 19 časova zbrinule više od 4.300 povrijeđenih, od kojih je većina zadobila lakše povrede, ali da među njima ima i pacijenata sa teškim i umjerenim povredama.

Prema njegovim riječima, mnogima je bila potrebna hirurška intervencija.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili Venecuelu tokom noći između srijede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je riječ o retkoj pojavi poznatoj kao "dublet", odnosno dvostruki zemljotres. Poslije ova dva potresa zabilježeno je najmanje 138 naknadnih zemljotresa.

U zemlji proglašeno vanredno stanje

U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i nastava u školama.

Katastrofa je pogodila Venecuelu u trenutku kada se zemlja već suočava sa dubokom političkom i finansijskom krizom. Spasilački timovi iz različitih dijelova svijeta pripremaju se za dolazak, dok obećanja o stranoj pomoći pristižu. Međutim, takozvani "zlatni period" za pronalaženje preživjelih sve je kraći.

Pojavilo se i nekoliko nezvaničnih sajtova na kojima porodice objavljuju fotografije svojih nestalih najbližih. Jedan humanitarni radnik naveo je da su stanovnici tragali za rođacima i na ulicama. Ujedinjene nacije saopštile su da koordinišu raspoređivanje timova za potragu i spasavanje u Venecueli, dok sve više država nudi pomoć. Sjedinjene Američke Države najavile su 150 miliona dolara pomoći, a američka vojska saopštila je da će u region uputiti raspoložive snage južne komande.

Unicef je upozorio da su hiljade djece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodna hitna pomoć.

Zemljotresi su dodatno opteretili venecuelanski zdravstveni sistem, koji je već godinama u krizi.

Privremena predsjednica Delsi Rodrigez posjetila je u četvrtak saveznu državu La Gvaira, područje najteže pogođeno zemljotresima.