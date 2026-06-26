Troje poginulo u padu izviđačkog vatrogasnog aviona

Ukupno troje ljudi poginulo je u padu izviđačkog vatrogasnog aviona u kanadskom gradu Fort Simpson, saopšteno je iz Službe za šumske požare oblasti Sjeverozapadne teritorije.

U saopštenju se navodi da se radi o avionu "bird dog", te da je potvrđena smrt trojice članova posade.

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Istragu o nesreći sprovešće Kanadska kraljevska konjička policija, služba mrtvozornika i Odbor za bezbjednost saobraćaja, uz puno učešće Vlade Sjeverozapadnih teritorija.

/SRNA/