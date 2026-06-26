Četrnaestogodišnjak optužen za ubistvo djevojčice: Užas u Velikoj Britaniji

Četrnaestogodišnji dječak optužen je za ubistvo nakon što je u Velsu, u Velikoj Britaniji, pronađeno tijelo za koje se vjeruje da pripada nestaloj 14-godišnjoj djevojčici Lili, saopštila je danas policija.

Tijelo djevojčice pronađeno je 22. juna u području Dafrin Parka u gradu Blajn, prenio je Gardijan.

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Formalna identifikacija tijela još nije završena, ali policija navodi da vjeruje da je riječ o Lili, čiji je nestanak ranije prijavljen.

Osumnjičeni, koga policija opisuje kao bijelog Britanca, nalazi se u pritvoru i trebalo bi da se pojavi pred Sudom za prekršaje u Njuportu.

Njegov identitet nije objavljen zbog zakonskih ograničenja koja se odnose na maloljetnike.

Policija je saopštila da je ime djevojčice objavljeno uz saglasnost njene porodice, jer će biti dio sudskog postupka.

Lili je posljednji put viđena u ulici Haj Strit u Blejni oko 18.50 časova po lokalnom vremenu 20. juna.

Nakon pronalaska tijela, dijelovi parka Pilgrims i okolnih područja ostali su ograđeni zbog istrage.

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Detektiv inspektor Stiven Tomas rekao je da se istraga nastavlja i da će policijsko prisustvo u tom području ostati pojačano narednih dana.

Takođe je pozvao javnost da bude oprezna u komentarima na društvenim mrežama kako ne bi ugrozila sudski postupak i dalju istragu.