Uhapšen po evropskoj potjernici: Serijski lopov iz BiH izručen Austriji

Serijski provalnik iz Bosne i Hercegovine uhapšen je poslije višemjesečnog bjekstva i izručen Austriji.

Kako mediji prenose, riječ je o 41-godišnjem državljaninu BiH kojem se na teret stavljaju višestruke provale u nekoliko okruga Donje Austrije. Kako je saopštila Pokrajinska policijska uprava Donje Austrije, istražioci Pokrajinskog kriminalističkog odjeljenja vodili su od januara 2025. godine intenzivnu istragu protiv bh. državljanina.

„Zahvaljujući predanom radu na mjestima zločina, kriminalistička policija je uspjela da poveže osumnjičenog sa najmanje dvije izvršene i jednom pokušanom provalom u stambene kuće u Donjoj Austriji“, navodi se u saopštenju.

Mjesta zločina bila su u Untertulnerbahu (okrug Sankt Pelten), Klajn-Pehlarnu (okrug Melk) i Vizelburgu (okrug Šajbs), gdje je sve ostalo na pokušaju. Krivična djela dogodila su se između 10. i 18. decembra 2024. godine. Počiniocu su glavna meta bili gotovina i nakit, a prema policijskom saopštenju, ukupna šteta se kreće u četvorocifrenom iznosu.

Pao u Njemačkoj

S obzirom na to da mjesto boravka muškarca u početku nije bilo poznato, Tužilaštvo u Sankt Peltenu izdalo je evropski nalog za hapšenje. Ovo je dalo rezultate i osumnjičeni je 27. marta 2025. godine uhapšen u Njemačkoj.

U ponedjeljak, 23. juna 2026. godine, uslijedilo je zvanično izručenje Austriji, gdje su ga odmah preuzeli službenici Pokrajinskog kriminalističkog odjeljenja Donje Austrije. Tokom policijskog saslušanja, 41-godišnjak nije priznao krivicu i negirao je sve optužbe. Po nalogu Pokrajinskog suda, osumnjičeni je sproveden u zatvor u Sankt Peltenu, prenose Nezavisne.