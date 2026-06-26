Logo

Uhapšen po evropskoj potjernici: Serijski lopov iz BiH izručen Austriji

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 07:32

Komentari:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Serijski provalnik iz Bosne i Hercegovine uhapšen je poslije višemjesečnog bjekstva i izručen Austriji.

Kako mediji prenose, riječ je o 41-godišnjem državljaninu BiH kojem se na teret stavljaju višestruke provale u nekoliko okruga Donje Austrije. Kako je saopštila Pokrajinska policijska uprava Donje Austrije, istražioci Pokrajinskog kriminalističkog odjeljenja vodili su od januara 2025. godine intenzivnu istragu protiv bh. državljanina.

„Zahvaljujući predanom radu na mjestima zločina, kriminalistička policija je uspjela da poveže osumnjičenog sa najmanje dvije izvršene i jednom pokušanom provalom u stambene kuće u Donjoj Austriji“, navodi se u saopštenju.

Mjesta zločina bila su u Untertulnerbahu (okrug Sankt Pelten), Klajn-Pehlarnu (okrug Melk) i Vizelburgu (okrug Šajbs), gdje je sve ostalo na pokušaju. Krivična djela dogodila su se između 10. i 18. decembra 2024. godine. Počiniocu su glavna meta bili gotovina i nakit, a prema policijskom saopštenju, ukupna šteta se kreće u četvorocifrenom iznosu.

Pao u Njemačkoj

S obzirom na to da mjesto boravka muškarca u početku nije bilo poznato, Tužilaštvo u Sankt Peltenu izdalo je evropski nalog za hapšenje. Ovo je dalo rezultate i osumnjičeni je 27. marta 2025. godine uhapšen u Njemačkoj.

U ponedjeljak, 23. juna 2026. godine, uslijedilo je zvanično izručenje Austriji, gdje su ga odmah preuzeli službenici Pokrajinskog kriminalističkog odjeljenja Donje Austrije. Tokom policijskog saslušanja, 41-godišnjak nije priznao krivicu i negirao je sve optužbe. Po nalogu Pokrajinskog suda, osumnjičeni je sproveden u zatvor u Sankt Peltenu, prenose Nezavisne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Državljanin BiH

Austrija

hapšenje

Lopov

Komentari (0)

Pročitajte više

doktor ljekar uniforma medicina

Svijet

Doktor priznao da je ubio 12 pacijenata: Užas u Njemačkoj

1 h

0
Пет доказа које нико није могао да оспори: Због овога је Кецмановић осуђен на робију

Hronika

Pet dokaza koje niko nije mogao da ospori: Zbog ovoga je Kecmanović osuđen na robiju

2 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Muškarac iz Hrvatske ubio državljanina BiH: Posvađali se oko politike, evo koliku kaznu je dobio

2 h

1
У Швајцарској забиљежен најтоплији јунски дан икада

Svijet

U Švajcarskoj zabilježen najtopliji junski dan ikada

2 h

0

Više iz rubrike

doktor ljekar uniforma medicina

Svijet

Doktor priznao da je ubio 12 pacijenata: Užas u Njemačkoj

1 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Muškarac iz Hrvatske ubio državljanina BiH: Posvađali se oko politike, evo koliku kaznu je dobio

2 h

1
У Швајцарској забиљежен најтоплији јунски дан икада

Svijet

U Švajcarskoj zabilježen najtopliji junski dan ikada

2 h

0
Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на око 235

Svijet

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na oko 235

2 h

0

  • Najnovije

09

25

Pao Banjalučanin: Mrtav pijan hodao cestom pokazivao polni organ

09

21

Zaštite sebe tokom tolotnog talasa: Evo šta trebate uraditi

09

18

Oprez: Na većini banjalučkih kupališta voda nije bezbjedna

09

17

Broj žrtava ebole porastao na 304, stopa smrtnosti u porastu

09

13

Zatvor pretvoren u luksuzni hotel: Gosti će spavati u bivšim ćelijama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima