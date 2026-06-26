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Doktor priznao da je ubio 12 pacijenata: Užas u Njemačkoj

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 07:32

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doktor ljekar uniforma medicina
Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Njemački ljekar priznao je u četvrtak, 25. juna, pred Regionalnim sudom u Berlinu da je ubio 12 pacijenata, skoro godinu dana od početka suđenja koje je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Četrdesetogodišnji ljekar palijativne njege optužen je da je od septembra 2021. do jula 2024. ubio 15 pacijenata — 12 žena i tri muškarca.

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Tereti se da je žrtvama, starim između 25 i 87 godina, davao "smrtonosnu mješavinu različitih lijekova". Tužioci takođe veruju da je u pojedinim slučajevima podmetao požare da prikrije svoja djela.

"Tek sada sam u stanju da objasnim svoje postupke i prihvatam odgovornost za ono što sam učinio. Izvinjavam se zbog velike patnje koju sam im nanio", rekao je ljekar, obraćajući se porodicama žrtava, kao i svojoj porodici i kolegama.

Prije nekoliko sedmica na suđenju su pušteni prisluškivani telefonski razgovori koje je ljekar iz zatvora vodio sa suprugom, tokom kojih je priznao ubistva.

U tim razgovorima optuženi govori supruzi da nije počinio ubistvo, već svoje postupke opisuje kao "moralni čin izveden pogrešnim sredstvima", s namjerom da pacijente spasi "patnje i nemoći".

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Na sudu je tvrdio da se nije oglasio zbog "neoborivih dokaza" protiv njega, već zbog preispitivanja savjesti kojem se navodno posvetio proteklih mjeseci, piše dpa.

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Njemačka

Berlin

Doktor

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