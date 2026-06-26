Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na oko 235

Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povrijeđeno, izjavio je danas ministar zdravlja Karlos Alvarado.

Alvarado je za državnu televiziju rekao da su zdravstvene ustanove do četvrtka u 19 časova zbrinule više od 4.300 povrijeđenih, od kojih je većina zadobila lakše povrede, ali da među njima ima i pacijenata sa teškim i umjerenim povredama, prenio je CNN.

Prema njegovim riječima, mnogima je bila potrebna hirurška intervencija.

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Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srijede i četvrtka Venecuelu.

U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i nastava u školama.

(Telegraf.rs)