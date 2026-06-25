Merc ponudio pomoć Venecueli

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Nakon razornih zemljotresa u Venecueli, njemačka vlada obećala je pomoć.
"Vijesti o strašnom zemljotresu u Venecueli duboko su nas pogodile. Njemačka stoji uz Venecuelu i pomoći će. Naše misli su uz žrtve i one koji su izgubili svoju imovinu. Povređenima želim snagu i brz oporavak", napisao je kancelar Fridrih Merc na mreži X.
Njemački ministar odbrane Boris Pistorius ponudio je pomoć vojske.
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"Bundesver je spreman i može u kratkom roku da stavi na raspolaganje do šest transportnih aviona A400M čim se od nas zatraži podrška", izjavio je političar.
Osoblje i materijal njemačke agencije za tehničku pomoć (THW) mogu da se prebace u Venecuelu, a moguće je obezbijediti i transportne letove unutar Venecuele.
Pistorijus se zahvalio svim vojnicima koji se već pripremaju za misiju.
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Podsjetimo, u dva snažna zemljotresa, koja su se dogodila u razmaku od samo 39 sekundi, u Venecueli su poginule najmanje 32 osobe. Prema prvim saznanjima vlasti, povrijeđeno je još oko 700 ljudi.
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