Italija "gori": Crvena uzbuna u 17 gradova

Autor:ATV redakcija
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Italijansko Ministarstvo zdravlja proglasilo je crvenu uzbunu u 17 od 27 najvećih gradova u zemlji zbog opasnosti od toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio zapadne Evrope.
Među gradovima u kojma je proglašena uzbuna su Rim, Milano, Firenca i Bari, a od sutra će im se pridružiti i Đenova, prenijela je agencija ANSA.
Zvaničnici su upozorili da će visoka temperatura u naredna tri dana ugroziti oko milion i po radnika. Vjeruje se da je vrućina juče bila uzrok smrti najmanje pet osoba u Italiji.
Regionalni voz sa 200 putnika, uključujući nekoliko djece, pokvario se oko 15.00 časova i stajao puna tri sata bez klima-uređaja na šinama između stanice Lambrate i centralne stanice u Milanu.
Na lice mjesta izašli su pripadnici Hitne pomoći i provjerili stanje putnika, dok su lokalna policija i vatrogasci provjerili bezbjednost voza.
Putnici su dobili flaše vode, a kasnije su prebačeni u drugi voz, prenosi Srna.
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