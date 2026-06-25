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Italija "gori": Crvena uzbuna u 17 gradova

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 20:37

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Италија "гори": Црвена узбуна у 17 градова
Foto: Tanjug / AP / Antonio Calanni

Italijansko Ministarstvo zdravlja proglasilo je crvenu uzbunu u 17 od 27 najvećih gradova u zemlji zbog opasnosti od toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio zapadne Evrope.

Među gradovima u kojma je proglašena uzbuna su Rim, Milano, Firenca i Bari, a od sutra će im se pridružiti i Đenova, prenijela je agencija ANSA.

Zvaničnici su upozorili da će visoka temperatura u naredna tri dana ugroziti oko milion i po radnika. Vjeruje se da je vrućina juče bila uzrok smrti najmanje pet osoba u Italiji.

Regionalni voz sa 200 putnika, uključujući nekoliko djece, pokvario se oko 15.00 časova i stajao puna tri sata bez klima-uređaja na šinama između stanice Lambrate i centralne stanice u Milanu.

Na lice mjesta izašli su pripadnici Hitne pomoći i provjerili stanje putnika, dok su lokalna policija i vatrogasci provjerili bezbjednost voza.

Putnici su dobili flaše vode, a kasnije su prebačeni u drugi voz, prenosi Srna.

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Tagovi :

Italija

visoke temperature vazduha

vrućina

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